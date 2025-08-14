L’AI secondo Gates: minaccia o occasione da cogliere?

Bill Gates ha detto una cosa che potrebbe sembrare banale, ma che in realtà racchiude un’intera strategia per sopravvivere al futuro: “Siate curiosi, leggete e usate gli ultimi strumenti”. Soprattutto adesso che il mondo corre così veloce — e l’intelligenza artificiale sembra ogni giorno un po’ più reale, un po’ più presente nelle nostre vite.

Gates e il nuovo paradigma AI: sopravvivere al cambiamento

Durante una chiacchierata con Fareed Zakaria della CNN, Gates è apparso decisamente affascinato (ma anche un po’ preoccupato) da come l’AI stia cambiando tutto. Lui stesso la usa, anche solo per curiosare o approfondire qualcosa che lo interessa. Le fa domande complesse, la interroga su argomenti intricati. E sì, la trova utile. Ma non è solo una questione di comodità: è anche un cambio di paradigma.

Perché quando uno come Gates dice che certi lavori sono già completamente automatizzabili, c’è da fermarsi un attimo. Il teleselling, ad esempio, è quasi sparito sotto il peso dei bot. Ma anche lavori più “sofisticati”, come la programmazione informatica, iniziano a essere toccati. Anche se, almeno su questo punto, Gates si mostra più tranquillo: scrivere codice davvero avanzato — secondo lui — richiederà ancora a lungo la mente umana. E non solo per questioni tecniche, ma per creatività, intuito, capacità di riconoscere sfumature e anomalie. Insomma, non tutto è perduto.

Certo, nel frattempo ci sono aziende come Salesforce che affidano all’AI già metà del lavoro. E modelli come GPT-5 che fanno tremare persino i loro stessi creatori. Qualcuno parla di rivoluzione, qualcun altro di pericolo imminente. La verità, forse, sta nel mezzo. Di sicuro, come dice lo stesso Gates, non è tanto se l’AI cambierà il lavoro, ma quanto in fretta lo farà. E se saremo pronti, oppure no.

In tutto questo, però, c’è un’idea che merita attenzione: e se la produttività aumentata dall’AI non fosse un problema, ma un’opportunità? Meno ore sprecate, più tempo per vivere, per studiare, per insegnare meglio, per fare vacanze più lunghe. Sembra utopia, ma forse dipende tutto da come decidiamo di usare questi strumenti. E da quanto siamo disposti a imparare. Perché, come ripete Gates, non possiamo permetterci di restare fermi.