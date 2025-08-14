NewsVolantini

Unieuro: OFFERTE HP imperdibili che non potete lasciarvi scappare

Unieuro speciale promo su prodotti HP con sconti incredibili per tecnologia di qualità a prezzi vantaggiosi solo fino al venti giugno

scritto da Rossella Vitale
Unieuro ha scelto di sorprendere con promozioni speciali sui device HP valide fino al 20 giugno, perfette per chi desidera aggiornare la propria postazione con prodotti all’avanguardia. È il momento ideale per chi cerca un laptop potente, un PC desktop affidabile o anche accessori utili come stampanti e mouse wireless di ultima generazione. Il risparmio è reale e i prodotti HP garantiscono qualità e prestazioni elevate. Prepararsi al mese scolastico con tecnologia nuova e affidabile non è mai stato così semplice e conveniente. Non si parla di sconti qualunque, ma di offerte Unieuro capaci di far capitolare tutti gli appassionati di computer e accessori!

Unieuro è strabiliante: ogni promo è brillante

Al centro delle offerte si trova l’HP 15-fc0039nl con processore AMD Ryzen con Unieuro a 399,90 euro, ideale per chi cerca un notebook efficiente e versatile. Più potente ma comunque conveniente, l’HP 15-fd0068nl con processore Intel Core è disponibile solo da Unieuro a 499,90 euro. Per gli amanti del gaming, il laptop HP Victus Gaming 15-fa1064nl con Intel® Core™ si propone a 999 euro, offrendo prestazioni elevate per sessioni intense. Sul fronte desktop, l’HP M01-F2087nl con Intel Core i5-12400, 16 GB DDR4-SDRAM, 512 GB SSD e Windows 11 Home è in vendita eccezionalmente da Unieuro a 599,90 euro, perfetto per lavoro e svago.

Chi desidera un PC All-in-One può scegliere l’HP 24-cr0052nl con AMD Ryzen a 549,90 euro, che unisce eleganza e funzionalità. Per il monitor, l’HP Series 5 23,8″ FHD è offerto solo da Unieuro 99,90 euro, un’ottima soluzione per chi cerca qualità visiva. Infine, completano la gamma l’HP LaserJet Stampante multifunzione a 179,90 euro e l’HP Mouse wireless a ricarica ultraveloce 510 a soli 29,99 euro, accessori indispensabili per ogni postazione efficiente.

