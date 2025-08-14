Esselunga: ecco l’offerta MAXI che fa impazzire gli appassionati tech

Essere al supermercato per fare la spesa e, tra un cestino di pomodori e una bottiglia d’olio, fermarsi davanti a un cartellone che cattura l’attenzione, ecco cosa accade da Esselunga. Non si tratta di una nuova promozione sul caffè, ma di un’offerta pensata per chi non riesce a vivere senza un dispositivo veloce e sempre pronto all’uso. Esselunga, fino al 31 agosto, propone un’occasione che parla chiaro: uno smartphone di ultima generazione a un prezzo da paura. Non è il solito telefono “bello ma”, bensì un concentrato di tecnologia progettato per non farvi mai rallentare. In un mondo dove passare fluidamente da un’app all’altra è fondamentale, ogni operazione risulta scorrevole e piacevole. Che si scelga per social, lavoro o gaming, questo telefono elimina ogni scusa per sopportare dispositivi lenti e impacciati.

Il Motorola più hot lo ha solo da Esselunga

Al centro di questo strepitoso Motorola c’è il processore Snapdragon 6s Gen 3, sinonimo di potenza e prestazioni senza lag. La RAM da 8 GB è un alleato silenzioso che garantisce una reattività costante, mentre si passa da una chat a un video o a una mappa senza esitazioni. Il display da 6.67 pollici offre immagini vivide e dettagliate, ideale per serie TV, scroll infiniti e foto in alta definizione. La doppia fotocamera posteriore 50+8 Megapixel cattura colori intensi e contrasti netti, mentre la frontale da 32 Megapixel illumina anche i selfie in condizioni di scarsa luce. La batteria da 5.000 mAh è un vero maratoneta energetico, capace di accompagnarvi dal primo messaggio del mattino fino alla playlist serale. Grazie al Bluetooth 5.1, la connessione a cuffie e speaker è immediata e stabile. Infine, con Android 14 si ha sempre a disposizione il massimo delle funzionalità aggiornate, pronte a seguire il ritmo di ogni giornata. Prezzo da Esselunga? Solo 179 euro!