WhatsApp, le truffe a cui prestare particolarmente attenzione

Si potrebbe affermare senza nessuna ombra di dubbio che WhatsApp sia la piattaforma per la messaggistica istantanea più famosa e utilizzata al mondo.

Il fatto che l’app verde di Meta sia così utilizzata permette agli sviluppatori di creare continuamente nuovi aggiornamenti che migliorino la piattaforma e garantiscano uso migliore da parte degli utenti.

Tuttavia ci sono anche degli svantaggi, poiché, proprio perché è così utilizzata, WhatsApp rimane uno dei tramiti principali per le truffe online.

Negli ultimi tempi, infatti, sono molte le truffe che sfruttano la piattaforma di meta per rubare gli account e di conseguenza informazioni personali agli utenti.

WhatsApp: quali sono le truffe più comuni?

Recentemente le truffe più diffuse su WhatsApp sono le seguenti, che possono mettere davvero a rischio gli account degli utenti.

La prima è la truffa del codice di verifica, con la quale il truffatore manda un messaggio su WhatsApp alla vittima fingendosi un amico o un parente e richiedendoti il codice SMS a sei cifre. Inviando quel codice il truffatore potrà tranquillamente avere accesso all’account dell’utente.

La seconda truffa utilizza la tecnica del phishing, ovvero l’invio di link infetti mascherati da comunicazioni ufficiali provenienti da WhatsApp oppure da alcuni enti come poste italiane all’Inps. Se si clicca su quel link si potrebbero scaricare una serie di malware sul proprio smartphone.

Altre tipologie di truffe che sfruttano WhatsApp, lo fanno tramite finte offerte di lavoro, finti parenti in difficoltà, o addirittura con promesse di premi e vincite ovviamente inesistenti.

WhatsApp sta cercando di bloccare queste truffe, tanto che negli ultimi mesi si è assistito alla chiusura di numerosi account ritenuti sospetti.

Tuttavia, anche ciascun utente deve fare la sua parte, cercando di attivare la verifica in due passaggi su WhatsApp, non condividere mai nessun tipo di codice, non cliccare mai sul link sospetti, per qualsiasi tipo di messaggio a verificare sempre con il contatto, e soprattutto non fornire alcun tipo di informazione personale.