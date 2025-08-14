NewsPromozioni e Tariffe Telefoniche

Fastweb, le migliori promozioni telefoniche del momento

L'estate con Fastweb è una garanzia, grazie a delle promozioni telefoniche uniche e a prezzi convenienti

scritto da Federica Iazzi
Fastweb e le migliori promozioni telefoniche

Nel panorama delle telecomunicazioni italiano, Fastweb risulta essere uno degli operatori più amati dagli utenti.

L’operatore, infatti, presenta circa 3,4 milioni di clienti per quanto riguarda la rete fissa, e circa 3,9 milioni per quanto riguarda la rete mobile, con un totale complessivo di circa 5,6 milioni di clienti.

I numeri sono molto importanti e si basano soprattutto sulla voglia di Fastweb di fornire alla propria clientela dei piani tariffari trasparenti e accessibili a tutti.

Fastweb: le migliori offerte di telefonia mobile del momento

Per quanto riguarda la telefonia mobile, Fastweb offre tre promozioni telefoniche davvero imperdibili, che riescono a creare un connubio tra servizi ottimi e prezzi economici.

La prima offerta in questione si chiama Fastweb Mobile, e prevede 150 giga di Internet, anche con la tecnologia 5G, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, Wi-Fi Calling, 100 SMS, spedizione gratuita e i corsi della Fastweb Digital Academy per il tuo futuro. Tutti questi servizi sono disponibili a soli 8,95 € al mese.

La seconda offerta, è anche la più venduta, ed è la Fastweb Mobile Full, promozione che offre 200 giga di Internet, anche in tecnologia 5G, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, Wi-Fi Calling, 100 SMS, spedizione gratuita e i corsi della Fastweb Digital Academy per il tuo futuro. In questo caso il prezzo è di soli 10,95 € al mese.

Per quanto riguarda la terza e ultima offerta, parliamo di Fastweb Mobile Maxi, piano tariffario con 300 giga di Internet, anche con tecnologia 5G, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, Wi-Fi Calling, 100 SMS, spedizioni gratuità, i corsi della Fastweb Digital Academy per il tuo futuro, il servizio Fastweb Protect e infine l’assicurazione assistenza Pet. Tutto ciò alla cifra irrisoria di 12,95 € al mese.

I piani tariffari di Fastweb sono tutti pieni di servizi di ottima qualità, con una navigazione ad alta velocità e con la tecnologia 5G, dove disponibile nelle aree coperte dal servizio.

