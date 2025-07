Crollo storico del carbone in Europa, rinnovabili inarrestabili

Stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione energetica. Secondo gli ultimi dati pubblicati sulla transizione energetica di tutto il mondo, l’uso del carbone per la produzione di energia elettrica in Europa è sceso al livello più basso di sempre. Nel primo semestre del 2025, la quota di energia prodotta con questo combustibile fossile è scesa sotto l’8%. Un risultato mai registrato prima che potrebbe rivelarsi un’occasione d’oro per le fonti rinnovabili.

Questo cambiamento segna un punto cruciale molto importante per i Paesi europei. L’Europa, storicamente legata a fonti energetiche inquinanti, sta andando avanti con decisione verso le fonti di energia rinnovabile, che oggi rappresentano oltre il 56% del mix energetico complessivo. Il sorpasso sul carbone non è più solo simbolico ma strutturale. Ci si augura che le percentuali continuino a cambiare verso un futuro sempre più sostenibile.

In Europa energia eolica e solare protagoniste: le fonti rinnovabili battono finalmente il carbone

Il merito di questi cambiamenti va attribuito a diversi fattori. Non si può tralasciare l’espansione dell’energia eolica e del fotovoltaico, l’avanzare di politiche ambientali più aggressive, così come l’aumento delle tasse sulle emissioni e una maggiore consapevolezza sul cambiamento climatico. A ciò si aggiungono i costi in calo delle tecnologie rinnovabili e la spinta, imposta dalla crisi geopolitica, a diversificare le fonti di approvvigionamento energetico.

Paesi come Germania, Spagna e Paesi Bassi stanno guidando questa rivoluzione più di tutti. Anche l’Italia mostra segnali positivi, seppur con ritardi cronici nelle autorizzazioni per i nuovi impianti. In parallelo, le centrali a carbone vengono gradualmente dismesse o mantenute solo come riserva strategica. La transizione non è però priva di sfide. Resta, infatti, il problema dello stoccaggio dell’energia e della modernizzazione delle reti elettriche. Due problematiche chiave che non scalfiscono i risultati ottenuti. Ormai chiaro a tutti che l’Europa ha imboccato la strada verso un uso maggiore di energia pulita e non sembra intenzionata a tornare indietro.