AOC lancia in Cina un monitor 4K HDR 32″ economico: caratteristiche da non sottovalutare

AOC è un’azienda multinazionale molto conosciuta poiché specializzata prevalentemente nella produzione di monitor e accessori per computer.

La reputazione in questo tipo di settore di AOC è molto alta, poiché l’azienda è nota soprattutto per il rapporto qualità prezzo super competitivo, oltre che alla qualità dei suoi prodotti, tra cui i principali sono i monitor per pc, i display touch e alcuni tipi di accessori.

In questi giorni, la notizia principale che riguarda il mondo del gaming nasce proprio dall’azienda AOC che ha deciso di presentare, per il momento solamente in Cina, un nuovo monitor.

AOC presenta il suo nuovo modello U32V11N

Il monitor presentato in Cina da AOC è il modello U32V11N, e fa parte proprio della serie V11.

Tra le caratteristiche principali del nuovo monitor vi è una risoluzione di 3840 × 2160, con 4K U HD, le dimensioni del display sono di 31,5 pollici.

Per quanto riguarda la gamma colori, ha una copertura del 99% sRGB e del 93% DCI-P3.

Presenta inoltre un supporto HDR10 che conferisce al nuovo monitor una vividezza davvero unica.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche un po’ più specifiche, che riguardano prevalentemente il mondo del gaming, il nuovo monitor avrà la modalità Adaptive Sync, e soprattutto, la modalità Picture-by-picture.

Si potrebbe assumere il modello U32V11N dell’azienda AOC, sia pensato per gli utenti che ricerchino un’esperienza 4K HDR e tutti i comfort del caso, rimanendo però, in una fascia di prezzo accessibile a tutti.

Infatti, i punti di forza del nuovo modello sono sicuramente in primo luogo il rapporto qualità prezzo, che offre un’alternativa convincente ma allo stesso tempo economica, la versatilità del monitor che permette di unire diverse esigenze, e un’attenzione che riguarda il comfort visivo.

Attualmente il nuovo modello dell’azienda AOC è disponibile soltanto in Cina, a un costo davvero contenuto, che si aggira intorno ai 179 euro.