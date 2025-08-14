Truffe online: il messaggio WhatsApp che sta svuotando conti su conti

Quando parliamo di messaggistica, ovviamente non possiamo non parlare di WhatsApp, la nota piattaforma per scambiare i messaggi in diretta con i nostri cari e attualmente quella più utilizzata in tutto il mondo nonché quella da battere, nel corso degli anni infatti, WhatsApp è diventata una vera e propria certezza per tutti gli utenti affezionati che ne fanno uso ogni giorno, il merito va tutto al team di sviluppo che si occupa di fornire nuove funzionalità sempre aggiornate e al passo coi tempi.

Tutto ciò nell’ultimo decennio ha permesso all’applicazione di conquistare una platea di autentiche vanta miliardi di account attivi che attualmente risultano ineguagliabili per qualsiasi applicazione concorrente, ecco che però questo elemento così prestigioso rappresenta anche una piccola maledizione, sembra infatti che tutto ciò abbia attirato le attenzioni dei truffatori che ovviamente vedono nelle enorme mole di utenza una possibilità di guadagno facile e veloce, maggiore è il numero di utenti maggiori sono le vittime a disposizione da poter attaccare.

L’obiettivo di truffatori rimane ovviamente lo stesso, ingannare le vittime in modo da fargli perdere ingenti somme di denaro tramite banali trabocchetti che però portalo spesso che ci casca a consegnare l’aria furtiva con le sue stesse mani, purtroppo anche in Italia non è esente da questo problema ed infatti i truffatori stanno colpendo senza sosta tutti gli utenti più vulnerabili, scopriamo l’ultima truffa online che sta circolando nelle ultime settimane.

La truffa a nome di YouTube

La nuova truffa che sta colpendo gli italiani sfrutta il nome di YouTube dal momento che i truffatori si spacciano per dei collaboratori ufficiali invitando la vittima a compiere piccoli compiti in cambio di un pagamento in denaro tramite bonifico, si chiede infatti alla vittima di mettere like ad alcuni video per poi ricompensarla veramente con piccoli bonifici che servono ovviamente a far abbassare la guardia e a conquistare la sua fiducia, dopo un paio di ripetizioni poi i truffatori chiedono alla vittima di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro promettendogli di restituirglielo moltiplicato svariate volte, é lì che la truffa si palesa dal momento che non appena inviati quei soldi spariranno all’istante.