NASA: cambiamenti importanti per il rover lunare Artemis

L’avventura dell’umanità sulla Luna riprende slancio con il programma Artemis. Quest’ultimo mira a riportare gli esseri umani sulla superficie lunare dopo più di cinquant’anni. Eppure, tale nuova fase non sarà una semplice replica delle missioni Apollo. Si tratta di un’evoluzione profonda, fondata su tecnologie avanzate e su una visione di lungo termine. Al centro di tale rinnovato interesse per il nostro satellite naturale si colloca il Lunar Terrain Vehicle. Un rover all’avanguardia che sarà in grado di muoversi sul terreno lunare sia con equipaggio a bordo sia in modalità remota. Garantendo così continuità operativa anche in assenza di astronauti. La NASA ha previsto per questo veicolo un equipaggiamento scientifico di prim’ordine. Ciò selezionando tre strumenti progettati per ottenere informazioni fondamentali sulla composizione e la struttura della Luna.

La NASA rinnova il programma Artemis

Due di essi, AIRES e L–MAPS, saranno direttamente integrati nel rover. Trasformandolo in una piattaforma mobile di analisi scientifica. AIRES, guidato dal team di Phil Christensen, sarà incaricato di esaminare la superficie lunare. Tale spettrometro a infrarossi, grazie alla sua precisione, identificherà minerali e composti volatili, contribuendo alla mappatura geochimica dell’area del polo sud.

Allo stesso tempo, L-MAPS, sotto la direzione di Matthew Siegler, analizzerà ciò che si cela sotto la superficie. Dotato di tecnologia radar e spettrometrica, L-MAPS potrà penetrare fino a decine di metri nel suolo lunare. Fornendo dati su temperature, densità e potenziali riserve di ghiaccio d’acqua. La scoperta e la localizzazione di tali risorse sarà essenziale per garantire una permanenza prolungata degli astronauti, aprendo la strada a missioni più autonome e autosufficienti.

Il terzo strumento selezionato dalla NASA, UCIS-Moon, completerà il quadro d’insieme da un’orbita lunare. Affidato ad Abigail Fraeman, tale spettrometro fornirà informazioni su vasta scala. Osservando le caratteristiche geologiche generali e monitorando le conseguenze delle attività umane sulla Luna. Le sue mappe dettagliate saranno fondamentali per orientare le decisioni future sulle aree di maggiore interesse scientifico e per la raccolta di campioni.