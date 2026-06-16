Very Plus prorogata: 5G Full Speed e Giga extra a 0,99€ al mese

Resta in sconto ancora per qualche mese l’opzione Very Plus di Very Mobile, quella che sblocca il 5G Full Speed e porta con sé una serie di vantaggi extra. La promozione, che prima si fermava al 15 giugno 2026, è stata allungata e adesso accompagnerà gli utenti fino al prossimo 1° ottobre 2026, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. Il prezzo resta quello agevolato di 0,99 euro al mese, con il primo mese gratuito.

Come funziona Very Plus e come attivarla

Partiamo dalle basi. Very Plus è l’opzione aggiuntiva di Very Mobile che, oltre ad abilitare il 5G alla massima velocità, regala Giga in più ogni mese e una manciata di benefici collaterali, tra promo su cinema e ristoranti, sconti con alcuni partner e un concorso a premi del tipo instant win. Il primo mese è gratis dalla prima attivazione, poi il rinnovo scatta a 0,99 euro mensili anziché 1,99 euro, in promo appunto fino al 1° ottobre 2026.

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L’opzione si può attivare in due modi. Chi è già cliente Very può farlo dall’app Very, mentre i nuovi arrivati la trovano durante l’acquisto della SIM, online o in negozio, alla voce “Completa la tua offerta”. Dall’app bisogna andare nella sezione “Offerta” e poi su “Gestisci offerta”. In alternativa c’è sempre il numero gratuito 1929.

Una cosa da sapere se si usa la ricarica automatica: ogni mese verranno addebitate due ricariche separate, una per l’offerta e una per Very Plus, ciascuna nel giorno del rispettivo rinnovo. E se uno aveva già attiva l’opzione Very Full Speed 5G, questa viene sostituita da Very Plus, dato che pure quest’ultima toglie i limiti di velocità sul 5G. La disattivazione segue lo stesso percorso, app o 1929, ma attenzione perché in quel caso si perdono anche i Giga Plus, lo sblocco della velocità e tutti gli altri vantaggi.

5G Full Speed, Giga extra e i vantaggi di giugno 2026

Il cuore dell’offerta è proprio il 5G Full Speed. Chi ha un piano Very con velocità tappata a 30 Mbps, grazie a questa opzione passa fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. A ruota arrivano i Giga aggiuntivi mensili, da attivare tramite app o rispondendo all’SMS che invia l’operatore, ma solo se l’offerta viene rinnovata. Sul sito ufficiale non è scritto quanti siano questi Giga, però ad alcuni clienti nell’app compare l’indicazione di 10 Giga al mese.

Ci sono poi le promozioni fisse, valide ogni mese fino al termine dell’iniziativa previsto per dicembre 2026. Cinema X2, che dà due biglietti al prezzo di uno nelle sale convenzionate, e Ristoranti X2, con il 50% di sconto su pranzo o cena per due persone nei locali aderenti.

Dal 1° al 30 giugno 2026, invece, ci sono i vantaggi che cambiano di mese in mese. Per questo periodo si tratta di uno sconto del 30% su una spesa minima di 60 euro da Marionnaud, sia online che nei negozi, più un concorso instant win che mette in palio un Soggiorno Astro Weekend. Lo stesso concorso, nei mesi successivi, prevede la possibilità di vincere un SUP Atlantis Miami da 305 cm a luglio 2026 e quattro Droni FPV X4 Desire Pro ad agosto 2026.

Cosa sapere su Very Mobile e sul 5G

Vale la pena ricordare che Very Mobile è il servizio prepagato ricaricabile targato Wind Tre, gruppo CK Hutchison. Con le offerte attualmente in commercio si naviga su rete WindTre fino al 4G e, dal 25 novembre 2024, in alcuni casi anche in 5G. Sotto i 6,99 euro al mese, tranne qualche eccezione, il 5G è limitato a 30 Mbps in download e upload. Dai 6,99 euro in su, e con alcuni piani che costano pure meno, il 5G Full Speed è incluso gratis con velocità stimate fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload.

Per sbloccare la velocità sulle offerte che hanno solo il 5G limitato, oltre a Very Plus, c’è anche l’opzione Very Full Speed 5G, sempre a 0,99 euro al mese con primo mese gratis solo alla prima attivazione, e in certi casi gratuita a tempo indeterminato. Very Plus, lo ricordiamo, è arrivata il 30 maggio 2025.

La rete 5G di WindTre richiede un dispositivo compatibile e la presenza in un’area coperta, che al momento raggiunge il 97% della popolazione in FDD DSS e l’81% in 5G TDD. Sul fronte del 3G, infine, dal 7 giugno 2024 è partito lo spegnimento della frequenza 2100 MHz, riaccesa poi in tecnologia 4G. Il 3G resterà attivo grazie alla banda 900 MHz, destinata comunque a essere dismessa in futuro.