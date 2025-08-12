WhatsApp diventa più dinamico: presto potrai inviare foto con audio e movimento

WhatsApp non smette di stupire gli utenti, scegliendo di arricchire la sua piattaforma con una serie di funzionalità.
Lo scopo degli aggiornamenti frequenti è quello di rendere le conversazioni sull’applicazione per la messaggistica istantanea più famosa del mondo più coinvolgenti, permettendo agli utenti di utilizzare l’app e svolgere azioni diverse.
WhatsApp: il nuovo aggiornamento riguarda le foto
L’ultimo aggiornamento verrà introdotto nelle prossime settimane riguarda una funzione ben precisa, ovvero le foto.
Infatti, secondo le ultime indiscrezioni della versione beta di WhatsApp per Android, una nuova funzione molto importante è in arrivo per tutti gli utenti.
La nuova funzione, come anticipato, riguarderà le foto e in particolare permetterà agli utenti di condividere i file multimediali con audio e in movimento.
Il funzionamento di questa novità sarà abbastanza semplice, poiché basterà selezionare una qualsiasi foto presente in galleria e scegliere se inviarla in modalità dinamica, oppure convertirla in modalità statica.
Scegliendo la modalità dinamica si manterranno ovviamente il movimento ma anche l’audio della foto scattata, permettendo agli utenti di inviare un ibrido tra una foto e un video, che fino a questo momento sulla piattaforma non era possibile Condividere.
Per distinguere la foto in modalità dinamica, verrà associata un’icona caratteristica della funzione.
WhatsApp: quali sono gli altri aggiornamenti in arrivo?
Non solo foto in movimento, poiché WhatsApp sta preparando un’altra serie di aggiornamenti da poter condividere con i propri utenti.
Ad esempio, recentemente sono stati creati i promemoria, da associare ai messaggi di testo, oppure alle chiamate perse, che permetteranno agli utenti di scegliere il messaggio o la chiamata in questione e associare un orario preimpostato, allo scoccare del quale WhatsApp invierà una notifica all’utente per ricordarli di visionare il messaggio oppure di richiamare l’utente.
Un’altra funzione tanto attesa dagli utenti riguarda sempre le foto, e in particolare la possibilità di introdurre la modalità notturna per la fotocamera direttamente nell’applicazione di WhatsApp, permettendo agli utenti di scattare delle foto migliori senza lasciare la piattaforma.