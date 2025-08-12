AMD record storico, ma Wall Street guarda a Nvidia

AMD (Advanced Micro Devices) ha chiuso quest’ultimo trimestre con ricavi e utili sopra le attese, spinti dalla crescente domanda di processori e schede grafiche in diversi settori, dal gaming ai data center. I numeri confermano un momento d’oro, ma la reazione della Borsa è stata gelida. Il titolo ha ceduto terreno nonostante il record storico nei ricavi. Si fa strada un suo avversario, Nvidia.

Quando il successo non sorprende più: il caso di AMD

Il problema, paradossalmente, è che gli investitori si aspettavano ancora di più. Il mercato aveva già scontato una crescita esplosiva e, alla prova dei fatti, ogni ombra sulle prospettive future diventa un pretesto per vendere. Un onere straordinario legato alle restrizioni sull’export verso la Cina, vicino al miliardo di dollari, ha frenato l’entusiasmo. Inoltre, l’assenza di dettagli concreti sul fronte AI ha lasciato il sospetto che AMD non stia ancora correndo alla stessa velocità della concorrenza.

Nvidia resta il punto di riferimento

Il paragone con Nvidia è inevitabile. Quest’ultima domina il mercato dei chip per intelligenza artificiale, beneficiando di una domanda quasi inarrestabile. AMD, pur avendo presentato soluzioni competitive come la serie MI300, deve ancora dimostrare di poter avere la meglio su larga scala e conquistare una quota significativa in tempi rapidi. La differenza è anche di percezione. Nvidia comunica in modo aggressivo i suoi successi AI, mentre AMD preferisce un approccio più prudente, che però a Wall Street può sembrare mancanza di slancio.

Il futuro si gioca sull’AI

Le prospettive per il terzo trimestre restano positive, con ricavi attesi in crescita grazie a gaming e PC di fascia alta. Tuttavia, la vera partita sarà nella capacità di aggredire il mercato AI senza lasciare troppo spazio a Nvidia e ad altri player emergenti. Se riuscirà a unire i record nei risultati con una narrazione più convincente sull’intelligenza artificiale, AMD potrebbe riconquistare la fiducia degli investitori e trasformare la volatilità attuale in un trampolino di lancio.