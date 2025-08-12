Sonos: in arrivo aumenti a causa dei dazi USA?

La presentazione degli ultimi risultati finanziari di Sonos si è trasformata anche in un momento di chiarezza sulle prospettive a breve termine dell’azienda. Tom Conrad, che da poco ha assunto ufficialmente il ruolo di CEO, ha confermato che nel corso dell’anno alcuni prodotti subiranno un aumento di prezzo. La causa principale è legata ai nuovi dazi doganali introdotti dall’amministrazione Trump. Una misura che, secondo Conrad, rappresenta la sfida più impegnativa per il futuro immediato dell’azienda.

Sonos annuncia nuovi aumenti? Ecco i dettagli

Nel trimestre appena concluso, l’azienda ha registrato un fatturato di 344,8 milioni di dollari. Ma il bilancio si è chiuso con una perdita netta. Pari a 3,4 milioni. Un dato che pesa, soprattutto in un contesto in cui le tariffe imposte agli impianti produttivi di riferimento stanno rapidamente aumentando. La quasi totalità della produzione destinata al mercato statunitense proviene da Vietnam e Malesia. Due Paesi che, in base alle ultime decisioni, dovranno affrontare aliquote del 20% e del 19%.

L’intera vicenda riflette un fenomeno più ampio. Le politiche commerciali statunitensi attuali stanno incidendo direttamente sui prezzi dell’elettronica di consumo. Nonostante i tentativi di presentare i dazi come misure che non gravano sul cittadino comune, il loro effetto si manifesta concretamente nei listini. Per Sonos, come per molte altre aziende del settore, la sfida sarà trovare un equilibrio tra sostenibilità economica e mantenimento della fiducia dei clienti.

L’azienda, ha spiegato Conrad, sta lavorando in sinergia con i partner produttivi e i distributori per suddividere l’impatto dei dazi lungo la catena di fornitura. Eppure, ha ammesso che le misure messe in atto non saranno sufficienti per assorbire interamente i costi. L’aumento dei prezzi è ormai inevitabile, anche se i dettagli sulle categorie di prodotti interessate e sull’entità degli incrementi non sono ancora stati resi noti. La strategia, ha precisato, sarà modulata per preservare la competitività sul mercato. Tenendo conto della sensibilità dei consumatori e delle mosse della concorrenza.