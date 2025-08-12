Esselunga: lo smartphone più eccezionale ad un prezzo da SHOCK

Se sei uno di quelli che vive con il telefono in mano, pronto a immortalare ogni momento, a scorrere senza fine tra social e app o a guardare video come se non ci fosse un domani, allora fermati un attimo e preparati a scoprire il tuo nuovo device proposto da Esselunga, un modello strepitoso targato Motorola. Questo smartphone non è solo un cellulare, è una vera e propria centrale di potenza che ti segue ovunque, senza mai battere ciglio. Non dimentichiamo Senza un display perfetto per lunghe sessioni di binge watching o scroll compulsivi senza alcuna fatica. E mentre usi tutto questo, la batteria non ti abbandona mai, regalandoti energia fino a sera senza alcun problema. Pronto a capire di cosa sto parlando? Allora leggi avanti, perché ti sto per svelare il segreto tech più intrigante del momento.

Lo smartphone Motorola al prezzo più basso da Esselunga

Questo smartphone ora in promo con Esselunga funziona grazie al processore Snapdragon 6s Gen 3, un vero campione nel suo campo che elimina ogni possibile rallentamento, facendoti navigare tra app e giochi senza intoppi. La memoria di ben 8 GB di RAM ti permette di aprire mille finestre digitali contemporaneamente, senza perdere un colpo. La fotocamera frontale da 32 Megapixel ti regala selfie luminosi e nitidi anche quando la luce è scarsa, mentre la doppia fotocamera posteriore da 50+8 Megapixel è la garanzia di scatti professionali con colori brillanti e dettagli incredibili. Il display da 6.67 pollici ti offre un’esperienza visiva super coinvolgente, con immagini vivide che non stancano gli occhi. La batteria da 5.000 mAh è una bestia in termini di durata, così non ti ritrovi mai senza energia proprio quando ti serve. Infine, il Bluetooth 5.1 ti consente di restare sempre connesso senza problemi di disconnessioni o ritardi. Tutto questo con il sistema operativo Android 14, che porta sul tuo smartphone tutte le funzionalità più moderne e aggiornate. E sai qual è la ciliegina sulla torta? Lo trovi a soli 179 euro da Esselunga!