NVIDIA conquista il vertice dei semiconduttori

Grazia a una crescita straordinaria, NVIDIA ha superato Samsung nel mercato globale dei semiconduttori, segnando un momento storico. A stimolare l’impresa è stata la sempre più numerosa richiesta di soluzioni legate all’intelligenza artificiale. Questo ha premiato la specializzazione dell’azienda californiana in chip ad alte prestazioni. Nel 2024 NVIDIA è riuscita ad ottenere 76,6 miliardi di dollari di fatturato. L’impennata è stata del 120% rispetto all’anno scorso, secondo quanto riportato da Gartner.

NVIDIA supera Samsung e il settore dei semiconduttori nel 2024 ha sorpassato ogni record

Samsung che è stato per tanto tempo il leader grazie alla produzione di memorie DRAM e NAND flash, non ha comunque deluso. Infatti ha chiuso l’anno con un aumento del 60,8% e un fatturato di 65,6 miliardi di dollari. Tuttavia, la distanza creata da NVIDIA appare ormai significativa. A sorpresa, anche SK Hynix ha guadagnato terreno, salendo al quarto posto nella classifica dei produttori globali. Intel che parecchio tempo fa si trovava in prima posizione, ad oggi raggiunge la terza con ricavi per 49,8 miliardi e una crescita del solo 0,8%.

In generale possiamo dire che il settore dei semiconduttori ha vissuto un periodo d’oro nel 2024. La sua crescita globale è del 21%. Il suo fatturato ha raggiunto i 655,9 miliardi di dollari. L’aumento è stato favorito dagli investimenti in tecnologie AI, che vogliono componenti sempre più avanzate e veloci. Si prospetta un 2025 ancora più in ascesa, ma le difficoltà non mancano. I contrasti commerciali tra Stati Uniti e Cina, alimentati dai nuovi dazi imposti da Donald Trump, stanno generando incertezza tra gli operatori del settore.

Un punto focale di questa vulnerabilità è segnata dal mercato dei PC. L’aumento delle spedizioni tra gennaio e marzo è stato in parte spinto dalla paura di aumenti di prezzi futuri dovuti ai dazi. Tuttavia, resta difficile prevedere l’andamento dei prossimi mesi. Molte aziende sono così costrette a rivedere i piani di investimento e produzione.