Amazon ora vende anche auto usate?

Negli Stati Uniti, Amazon amplia ulteriormente il proprio raggio d’azione. L’azienda, infatti, ha deciso di portare il commercio di auto usate nel suo ecosistema. L’e-commerce ha mosso i primi passi nel settore delle vetture nuove a fine 2024. Ora ha deciso di includere anche i veicoli di seconda mano nella sezione Amazon Autos. Per il momento, il debutto riguarda esclusivamente gli annunci di concessionarie Hyundai situate nell’area di Los Angeles. Ma l’azienda ha già confermato che nei prossimi mesi l’offerta sarà estesa ad altre città americane. Coinvolgendo, in tal modo, un numero sempre maggiore di rivenditori.

Su Amazon arrivano anche le auto usate: ecco i dettagli

L’acquisto online di una vettura usata potrebbe suscitare perplessità. A tal proposito, Amazon ha previsto garanzie e condizioni specifiche. Le quali sono state pensate per rendere il processo più sicuro e trasparente. Inoltre, gli acquirenti potranno usufruire della politica di reso. Quest’ultima consente di restituire il veicolo entro tre giorni dall’acquisto. O dopo aver percorso un massimo di 300 miglia. Inoltre, ogni vettura è accompagnata da una garanzia minima di 30 giorni o 1.600 miglia. Fornendo così una rete di protezione aggiuntiva a chi sceglie di concludere la trattativa online.

L’esperienza accumulata negli ultimi mesi con la vendita di auto nuove ha fornito la base per tale espansione nel mercato dell’usato. Il gigante dell’e-commerce ritiene che il modello possa rappresentare una formula vincente per entrambe le parti. I concessionari accedono ad un bacino più ampio di clienti. Mentre gli acquirenti beneficiano della praticità tipiche dello shopping su Amazon anche per il settore delle auto usate.

L’azienda ha sottolineato che tutti gli annunci saranno corredati da informazioni dettagliate, per permettere ai potenziali acquirenti di valutare in modo completo il veicolo. Viene anche ribadito l’impegno per prezzi chiari e privi di costi nascosti. Un aspetto che Amazon considera fondamentale per conquistare la fiducia dei consumatori in un settore dove spesso le trattative possono risultare complesse. Non mancherà l’integrazione con i concessionari fisici, così da consentire ai clienti di prenotare facilmente un test drive e avere un contatto diretto con il venditore.