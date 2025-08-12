Apple: il vetro di copertura sarà 100% made in USA?

Negli Stati Uniti, il nome di Corning è legato da decenni a innovazioni nel campo del vetro ad alte prestazioni. A tal proposito, Apple, che con l’azienda ha costruito uno dei rapporti industriali più longevi del settore, ha deciso di rilanciare tale alleanza. Ciò con un’operazione senza precedenti. Quest’ultima sarà caratterizzata da n’iniezione di capitali pari a 2,5 miliardi di dollari. Tale somma fa parte dell’“American Manufacturing Program”, che punta a investire 100 miliardi per riportare e potenziare la produzione interna di componenti chiave. Al centro del progetto c’è il nuovo stabilimento di Harrodsburg, in Kentucky. Qui, per la prima volta nella storia di Apple, ogni singolo vetro di copertura per iPhone e Apple Watch sarà realizzato interamente sul suolo americano.

Nuovo progetto Apple riguardo il vetro di copertura

Il sito ospiterà anche l’“Apple-Corning Innovation Center”. Si tratta di un laboratorio dedicato a materiali e processi produttivi di nuova generazione. Con ricadute dirette sui futuri dispositivi dell’azienda di Cupertino. L’ampliamento comporterà un incremento del 50% della forza lavoro locale. Confermando così anche l’impatto occupazionale dell’iniziativa.

Tim Cook ha descritto il progetto come un passo strategico e simbolico. Inoltre, ha ringraziato anche le istituzioni federali per il sostegno a una manifattura più radicata sul territorio. Anche considerando l’enfasi dell’annuncio, Apple non ha indicato quando la produzione interamente “made in Kentucky” diventerà realtà. Altri interventi dello stesso programma, come un nuovo centro di produzione di server a Houston già calendarizzato per il 2026, hanno date precise. In tal caso, invece, l’azienda ha preferito parlare di un futuro “prossimo”, senza fissare una scadenza ufficiale. Non resta dunque che attendere per ottenere informazioni più precise riguardo la data di lancio di tali dispositivi. In ogni caso, è evidente che Apple sta rafforzando il controllo diretto sui componenti più critici dei suoi prodotti e lo sta facendo investendo in infrastrutture, competenze e posti di lavoro negli Stati Uniti.