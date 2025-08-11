ApplicazioniNewsScienza e Tecnologia

Huawei: patch di agosto per rafforzare la sicurezza dei dispositivi

Huawei corregge oltre cinquanta vulnerabilità in EMUI e HarmonyOS, includendo anche problemi legati a librerie di terze parti

scritto da Ilenia Violante
Huawei

L’ultima ondata di aggiornamenti firmata Huawei porta con sé numerose ed importanti correzioni. Le patch di sicurezza di agosto 2025 mirano a chiudere più di cinquanta falle individuate nei sistemi EMUI e HarmonyOS, toccando aree come la gestione dello schermo, la schermata iniziale, la Galleria e i codec audio.

Cinque delle vulnerabilità individuate sono state classificate come di alto rischio, mentre quarantuno sono di livello medio. A queste si aggiungono numerosi interventi su librerie di terze parti, con otto bug gravi, tre medi e uno considerato a basso impatto. La correzione di queste criticità rafforza la difesa dei dispositivi contro possibili attacchi e riduce i rischi di perdita di dati.

Huawei e il la questione degli aggiornamenti futuri

Gli aggiornamenti sono destinati a una vasta gamma di versioni, da EMUI 12 fino alla più recente EMUI 15, e da HarmonyOS 2.0 a HarmonyOS 5.1. Per gli utenti di HarmonyOS, gran parte delle modifiche riguarda le versioni 5.1 e 5.0.1, già in distribuzione su modelli come Huawei Mate 70 e Huawei Watch GT 5 Pro.

Se per HarmonyOS 5.1 la distribuzione è già in corso su diversi modelli, la situazione è diversa per EMUI 15. Huawei ha infatti reso disponibile la nuova versione solo per i Mate X6 e la serie Pura80, senza rivelare quando raggiungerà altri dispositivi. Tale approccio graduale potrebbe essere legato a verifiche di stabilità e compatibilità, per evitare problemi durante il lancio.

Le patch di agosto mostrano chiaramente la strategia di Huawei nel voler mantenere alta l’affidabilità dei suoi sistemi operativi. La tempestività degli interventi e l’ampio raggio di dispositivi coinvolti sottolineano l’impegno dell’azienda nel garantire un’esperienza sicura e fluida. Gli utenti sono caldamente invitati a installare subito gli aggiornamenti per beneficiare delle correzioni e mettere al riparo i propri dati. Questi interventi non solo eliminano falle già individuate, ma contribuiscono anche a prevenire potenziali vulnerabilità future, consolidando il posizionamento di Huawei come marchio attento alla sicurezza informatica.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !