Smart TV Samsung: sconto IMPERDIBILE su Amazon, costa solo 389 euro

Volete una smart TV Samsung ma non siete disposti ad investire troppo denaro per il suo acquisto? allora siete nel posto giusto, in questi giorni è stata attivata una interessante promozione con la quale riuscire a spendere relativamente poco sul suo acquisto, grazie proprio ad un prezzo Amazon che tutti stavano aspettando e speravano di cogliere al volo.

Il modello che oggi potete acquistare a prezzo scontato è UE50U8090FUXZT, trattasi di una variante che prevede una diagonale di 50 pollici, Crystal UHD 4K con processore HDR per una resa di livello nettamente superiore alla media, ed un rispetto della gamma cromatica a dir poco invidiabile. Il design è iconico, decisamente moderno ed al passo con i tempi, con le cornici estremamente sottili (praticamente invisibili su quasi tutti i lati), ed una base di appoggio che si snoda su due piccoli piedini, che alzano il prodotto dalla superficie, non troppo, ma comunque più che bilanciato rispetto ad altri device in commercio.

Smart TV Samsung, uno sconto assurdo per tutti su Amazon

E’ davvero possibile spendere pochissimo sull’acquisto di una smart TV a marchio Samsung, difatti il consumatore si ritrova a poter investire un quantitativo di denaro non troppo elevato, pari a circa 389 euro. Una netta riduzione rispetto ai 449 euro previsti in origine di default, avvicinando così il prodotto ad uno dei più bassi livelli di sempre. Ordinatelo subito premendo qui.

Le sue dimensioni sono di 111,1 x 19,9 x 69,5 centimetri di spessore, con un peso di 8,6kg, davvero molto leggero, per essere un televisore da 50 pollici. Il sistema operativo Tizen è sufficientemente chiaro ed alla portata di tutti, con supporto ai principali assistenti vocali, come Amazon Alexa, Google Assistant e SmartThings.