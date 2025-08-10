WhatsApp: ecco come i truffatori vi rubano i soldi con un messaggio

Attualmente l’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo senza ombra di dubbio e WhatsApp, questa enorme popolarità ha permesso all’applicazione di arrivare a godere di miliardi di account attivi ogni giorno merito di una grande campagna di aggiornamenti costanti che hanno reso l’applicazione, decisamente la piattaforma da abbattere, nello specifico tante funzionalità hanno sicuramente fatto la differenza ma soprattutto la quasi totale assenza di Pubblicità.

Questi alimenti tutti insieme dunque hanno contribuito ad offrire a WhatsApp 1 mol di utenti davvero ineguagliabile, tale elemento purtroppo però rappresenta anche una controindicazione davvero molto importante poiché tutto ciò ha attratto le attenzioni dei truffatori che si sono resi conto che utilizzare WhatsApp può essere molto più redditizio rispetto ai mezzi di comunicazione standard che già conosciamo.

Le truffe online girano su WhatsApp ormai da diverso tempo e mantengono i medesimi obiettivi che già conosciamo, ingannare le vittime in modo da fargli perdere denaro direttamente con le loro stesse mani, il fenomeno ovviamente sta colpendo anche gli italiani praticamente tutti i giorni sotto varie forme una diversa dall’altra, oggi vi raccontiamo di una nuova truffa che sta davvero mettendo in difficoltà tantissime persone, scopriamo come funziona.

La truffa del falso operatore YouTube

La truffa di cui parliamo oggi si presenta la vittima sottoforma di un messaggio in arrivo direttamente dai truffatori che si spacciano per degli operatori YouTube e propongono alla vittima dei facili e immediati guadagni da ottenere semplicemente mettendo like ad alcuni video, come se non bastasse truffatori pagano realmente la vittima con dei bonifici, salvo poi chiederle di effettuarne uno di qualche centinaio di euro con la promessa di riceverlo indietro con la somma moltiplicata svariate volte, questa strategia di ingegneria sociale sta purtroppo creando davvero molti problemi dal momento che tante persone ci cascano, se anche voi doveste essere contattati nello stesso modo non esitate a non rispondere e a rifiutare qualsiasi proposta.