Suzuki Jimny 6×4: il fuoristrada che sfida le leggi della natura

La Suzuki Jimny è da sempre sinonimo di fuoristrada capace di affrontare ogni percorso con grinta. Un veicolo che sa come conquistare chi lo guida e lo tiene stretto. Chi non ha mai sognato di possedere uno di questi piccoli mostri capaci di dominare la natura? Ma c’è di più. Un’azienda inglese, Mocho Fabrication, ha trasformato una Jimny del 2019 in un esemplare unico, un fuoristrada a 6 ruote che sfida ogni convenzione. L’idea originale è venuta da un appassionato che, vedendo un render su internet, ha deciso di renderla realtà. Così è nato il Suzuki Jimny 6×4, una versione più potente e aggressiva di una delle auto più amate da chi cerca emozioni forti. Per realizzarla, il telaio originale è stato modificato e allungato per accogliere il terzo assale, mentre il design esterno è stato arricchito da parafanghi ad hoc e nuovi cerchi. Un look ancora più deciso, grazie alla vernice Nardo Grey e alle modanature nere che regalano un aspetto audace.

Non è solo l’esterno del modello Suzuki ad essere stato toccato, ma anche l’interno è stato personalizzato. I sedili in pelle e i pannelli delle portiere migliorano il comfort, mentre il sistema infotainment Kenwood con Apple CarPlay porta la tecnologia moderna su un veicolo pensato per chi ama l’avventura. Il piccolo cassone sul retro, completo di portellone, rende questa versione della Jimny più pratica e funzionale.

Il prezzo dell’adrenalina: quanto costa il modello Suzuki

Questo fuoristrada a 6 ruote potrebbe essere vostro, ma a quale prezzo? La Suzuki Jimny 6×4 è stata inizialmente destinata a un’asta con un valore compreso tra 40.000 e 50.000 sterline, una cifra che supera i 48.000 euro. Oggi, questa auto rara è in vendita su eBay a 45.000 sterline, circa 54.500 euro. Vi sembra troppo? È davvero una cifra giusta? Anche se il motore da 1.5 litri e 105 CV potrebbe sembrare un po’ sotto la media per una macchina del genere, l’upgrade disponibile con un kit turbo Garrett porta la potenza a 172 CV. Con la trazione 4×4, questo veicolo diventa ancora più competitivo. La Suzuki Jimny 6×4 ha percorso solo 11.073 km, quindi è praticamente nuova, pronta ad affrontare qualsiasi sfida. È un’opportunità unica che non si presenta tutti i giorni.