Wi‑Fi 8, la rivoluzione wireless che sfida il cablato

Anche se Wi‑Fi 7 deve ancora imporsi davvero sul mercato, l’attenzione dell’industria è già proiettata verso il passo successivo: Wi‑Fi 8. A guidare lo sviluppo è il gruppo IEEE802.11bn, con Qualcomm tra i protagonisti, impegnata nella definizione delle specifiche di una rete wireless pensata per garantire prestazioni paragonabili al cablato, anche in ambienti complessi e ad alta densità.

Wi‑Fi 8 prosegue sulla scia dell’integrazione nativa dell’intelligenza artificiale in ogni aspetto della rete. L’obiettivo è fornire risposte in tempo reale anche in situazioni critiche, come quelle legate alla robotica industriale, ai droni autonomi o ai sistemi sanitari di monitoraggio costante. I primi dati parlano chiaro: ci si attende un +25% di throughput, una riduzione della latenza del 25% e meno pacchetti persi durante il roaming, rispetto agli standard attuali.

I vantaggi attesi con Wi‑Fi 8

Tra le migliorie principali spiccano di certo il Roaming senza interruzioni che prevede i cosiddetti “Single Mobility Domains” permettono di passare da un access point all’altro senza latenza percepibile. C’è anche la copertura più stabile ai margini della rete: anche in presenza di segnale debole o interferenze, la connessione resta solida. Da non dimenticare anche la collaborazione tra access point, che consente in ambienti affollati ai dispositivi di comunicare tra loro per garantire l’esperienza più fluida possibile, e la gestione integrata di Wi‑Fi, Bluetooth e UWB: il sistema decide in modo intelligente come distribuire le frequenze per evitare conflitti. Infine, da non sottovalutare, il risparmio energetico con un minore consumo sia per i dispositivi connessi che per gli access point.

In ambito aziendale, Wi‑Fi 8 aprirà le porte a uffici completamente mobili, alla logistica automatizzata e a veicoli connessi. In casa, renderà possibili streaming 8K, app AR/VR e controlli medici in tempo reale, anche in abitazioni piene di dispositivi.

Lo standard definitivo è atteso per il 2028, ma le basi per una nuova era del wireless sono già state gettate.