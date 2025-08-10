Esselunga: smartphone top targato MOTOROLA a prezzo sorprendente

Da Esselunga arriva una proposta che non ha nulla di meno rispetto a quelle dei grandi store tech, dedicata a chi vuole il massimo, ma a un costo decisamente amico che non fa venire i complessi da prezzo alto. Non stiamo parlando stavolta di un telefono qualunque, ma di un modello che ha il potenziale per farvi dimenticare i classici marchi “top” e costosi, anche se questo brand ne ha di storia. Niente più attese, niente più limiti: solo un dispositivo pronto a seguirvi ovunque, con velocità, qualità fotografica e una batteria che dura parecchio. Se siete scettici, è proprio il momento di fare un salto da Esselunga.

Un Motorola da Urlo da Esselunga

Al centro di questa offerta da urlo strepitosa lanciata da Esselunga c’è uno smartphone Motorola con un processore Snapdragon 6s Gen 3, che vi garantisce prestazioni fluide e rapide. Sotto il cofano, gli 8 GB di RAM si prendono cura di tenere tutto in ordine, anche con tante app aperte contemporaneamente. Se amate i selfie, la fotocamera frontale da 32 Megapixel è perfetta per scatti luminosi e dettagliati, anche quando la luce scarseggia. Ma la vera chicca è la doppia fotocamera posteriore da 50+8 Megapixel, che cattura immagini vivide e colorate con un tocco professionale. Il display da 6.67 pollici offre colori vivaci e una visione ampia, ideale per guardare video o scrollare sui social senza fastidi. La batteria da 5.000 mAh vi accompagna per tutta la giornata senza stress, mentre il Bluetooth 5.1 assicura connessioni stabili. Il tutto è completato da Android 14, l’ultima versione del sistema operativo che porta novità e sicurezza. E il prezzo? Solo 179 euro, un’occasione imperdibile esclusiva di Esselunga. Sul sito scoprirete tutti dettagli mancanti!