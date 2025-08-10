Aliexpress, questo laptop è un AFFARE con prestazioni al TOP

Per chi è alla ricerca di un PC portatile non troppo costoso ma dalle performance elevate, su Aliexpress è disponibile all’acquisto un vero e proprio affare. Si tratta infatti di un laptop estremamente conveniente con uno schermo da 14 pollici, in grado però di offrire delle prestazioni di alto livello grazie alla presenza di potenti processori Intel. Al momento, il suo prezzo è di soli 220,35 euro con uno sconto di oltre il 50%.

Aliexpress, questo laptop con prestazioni al top è un vero e proprio affare

Questo laptop disponibile sul noto store online Aliexpress è davvero un affare. Come già accennato in apertura, infatti, gli utenti lo potranno acquistare ad un costo molto basso di solo 220,35 euro con uno sconto di oltre il 50%. Si tratta di un risparmio notevole, se si pensa che il suo prezzo inziale è di 465,45 euro. Gli utenti lo potranno acquistare A QUESTO LINK.

Il nuovo laptop può infatti garantire delle performance eccellenti e soprattutto elevate. Tutto questo grazie alla presenza di uno dei processori super potenti a marchio Intel. Si tratta in particolare del soc Intel i7 7500U. A garantire più delle performance ancora più elevate sono presenti in accoppiata fino a 12 GB di memoria RAM di tipo DDR4 e fino ad addirittura 1 TB di storage interno di tipo SSD. Gli utenti potranno scegliere il loro taglio di memoria preferito al momento dell’acquisto.

Nonostante le performance super elevate, il nuovo laptop su Aliexpress dispone di un corpo tutto sommato compatto. Il display ha infatti una diagonale pari a 14 pollici e il suo corpo è sottile e soprattutto leggero. Questo rende il laptop perfetto per lavorare in mobilità. All’occorrenza, si potrà aprire lo schermo fino a 180 gradi. Dal punto di vista dell’autonomia, poi, la batteria da 5000 mah di capienza garantisce fino a 48 ore di autonomia in stand by e fino a 3 ore di autonomia con un uso estremamente intenso.

Come già detto, gli utenti potranno portarsi a casa questo AFFARE su Aliexpress ad un ottimo prezzo, con spedizione gratuita e veloce e senza costi per le spese doganali.