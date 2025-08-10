Xiaomi presenta il nuovo climatizzatore che purifica casa

In Cina, il concetto di climatizzazione domestica sta evolvendo. Tali dispositivi sono sempre più attenti anche alla tutela della salute. È in tale contesto che Xiaomi ha introdotto sul mercato il Mijia Health Wind 1.5HP. Un climatizzatore a parete progettato non solo per rinfrescare o riscaldare l’ambiente, ma per agire come dispositivo di purificazione dell’aria. Ciò con tecnologie avanzate che puntano a garantire aria più pulita e sicura. Il sistema integrato di purificazione a ioni multi-effetto può eliminare fino al 99,99% di virus. Oltre a ciò, riesce a rimuovere il 99% di sostanze nocive. Oltre a muffe e allergeni diffusi. Tale efficacia è frutto di un sistema a tripla barriera, composto da generatori di ioni, un filtro antipolvere primario e un filtro elettrostatico capace di trattenere anche le particelle più fini.

Xiaomi presenta il suo nuovo climatizzatore: ecco i dettagli

Riguardo le prestazioni climatiche, il Mijia Health Wind è progettato per reagire rapidamente alle esigenze di temperatura. Il compressore ad alta efficienza consente di raggiungere la temperatura di raffreddamento in appena 30 secondi. Mentre per il riscaldamento ne bastano 60. L’aria è distribuita uniformemente grazie a un ventilatore a flusso incrociato da 108 mm, capace di muovere fino a 780 m³/h. Il tutto mantenendo una rumorosità minima di 18 dB(A), praticamente impercettibile.

L’efficienza energetica è un altro punto di forza. Il dispositivo ha ottenuto la certificazione di Grado 1 secondo i più recenti standard cinesi, con un APF di 5.32. Ciò, secondo quanto dichiarato da Xiaomi, può tradursi in un risparmio di circa 207 kWh all’anno rispetto ai modelli meno efficienti. Inoltre, il dispositivo include funzioni intelligenti come lo sbrinamento automatico e l’autopulizia sia dell’unità interna sia di quella esterna. Il nuovo climatizzatore Xiaomi si integra perfettamente nell’ecosistema smart dell’azienda. Offrendo compatibilità con HyperOS Connect e gestione completa tramite l’app Mi Home. Il Mijia Health Wind è proposto in Cina a 2999 yuan (circa 390 euro), rappresenta una sintesi tra comfort, tecnologia e attenzione alla salute.