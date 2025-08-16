Spazioplano Aurora, primo volo con sensori ottici a bordo

Il futuro dell’accesso allo spazio potrebbe non passare più soltanto dai razzi, ma anche da veicoli in grado di decollare come un aereo. È questo lo scenario aperto dal nuovo volo di prova dello spazioplano supersonico Aurora, che ha completato con successo una missione a oltre 67.000 piedi di quota raggiungendo la velocità di Mach 1,03.

Aurora non è un semplice prototipo, ma una piattaforma pensata per rivoluzionare il concetto di trasporto spaziale e di osservazione terrestre. Decollando da una pista tradizionale, il velivolo ha dimostrato di poter integrare le operazioni spaziali con le infrastrutture già esistenti, riducendo costi e tempi di preparazione. A bordo, per la prima volta, è stato trasportato un carico utile operativo di una sofisticata telecamera stereoscopica progettata per osservazioni in orbita terrestre molto bassa (VLEO).

Un nuovo approccio allo spazio con Aurora

L’idea alla base di Aurora è quella di combinare la flessibilità degli aerei con la potenza dei razzi. Non servono lanciatori monouso né lunghi preparativi. Basta caricare il payload, decollare e in poche ore riportare il veicolo a terra pronto per un nuovo volo. Questo modello operativo apre scenari interessanti per missioni scientifiche, di difesa e di monitoraggio ambientale. Con più voli nello stesso giorno, Aurora promette un’efficienza senza precedenti rispetto ai prototipi tradizionali.

Un altro aspetto cruciale riguarda la rapidità di accesso ai dati. Con strumenti come la telecamera installata durante il test, sarà possibile raccogliere informazioni quasi in tempo reale e reagire in maniera tempestiva a emergenze o fenomeni globali. È una capacità che potrebbe rivelarsi decisiva non solo per la ricerca, ma anche per la sicurezza internazionale. Il volo di prova segna dunque un passo importante verso un futuro in cui lo spazio diventa più vicino, accessibile e operativo. Aurora rappresenta una delle soluzioni più promettenti per trasformare la visione dello spazio in una realtà quotidiana, pronta a supportare scienza, difesa e industria con un approccio veloce e sostenibile.