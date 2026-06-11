ChatGPT che consiglia un negozio fasullo e finisce, senza volerlo, per fare da megafono ai truffatori. È uno scenario nuovo, ma sempre più frequente, perché tantissime persone ormai chiedono pareri sugli acquisti direttamente all’intelligenza artificiale. E i criminali informatici lo hanno capito benissimo: il loro obiettivo è infilarsi nei risultati generati dai chatbot, così da spingere gli utenti a lasciare i propri dati su shop falsi. Tutto sfruttando una fiducia che, diciamolo, spesso è davvero eccessiva.

Quando l’intelligenza artificiale viene avvelenata

Il problema nasce da un meccanismo che ha un nome preciso: l’avvelenamento dei dati. In pratica si tratta di riempire la rete di contenuti falsi per condizionare le risposte dei sistemi AI. Funziona così: l’utente chiede al chatbot dove trovare l’offerta migliore per un certo prodotto, e quello, in tutta tranquillità, suggerisce siti clone oppure portali apertamente truffaldini, magari con prezzi ridicolmente bassi.

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Questi siti sono costruiti per ingannare. Copiano l’aspetto dei negozi veri, offrono un’esperienza di navigazione tutto sommato decente e, soprattutto, calamitano l’attenzione con sconti enormi, in certi casi fino all’80%. Sconti che attirano prima i chatbot e poi, di conseguenza, le persone. Chi non conosce a fondo il funzionamento di questi strumenti rischia di fidarsi ciecamente, senza immaginare che i dati su cui si basano possono essere manipolati o, nel migliore dei casi, semplicemente “allucinati”.

Il caso Russell & Bromley e i segnali da non ignorare

Un esempio concreto riguarda il rivenditore britannico di scarpe e borse Russell & Bromley. La ricercatrice Anna Jones di Ask Silver ha spiegato come i truffatori abbiano sfruttato una situazione molto particolare. L’azienda è entrata in amministrazione controllata nel gennaio 2026 ed è stata poi assorbita da Next. Risultato: non esiste più un sito ufficiale Russell & Bromley, eppure è probabile che molti potenziali clienti continuino comunque a cercarlo online.