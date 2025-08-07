Google Pixel, arriva la patch di agosto: l’aggiornamento è urgente, ecco perché

Google ha dato il via alla distribuzione delle patch di sicurezza di agosto per tutti i dispositivi Pixel supportati, e stavolta il consiglio è di aggiornare senza indugi. Tra le falle corrette c’è una vulnerabilità particolarmente grave, che potrebbe consentire l’accesso al dispositivo senza alcuna interazione da parte dell’utente. Secondo quanto riportato, si tratta di un attacco complesso che richiede la combinazione di più exploit, ma il potenziale danno è tale da rendere prudente un intervento immediato.

La vulnerabilità rientra tra quelle generiche di Android, non è dunque esclusiva dei Pixel. Questo significa che, nei prossimi giorni, sarà presumibilmente risolta anche dagli altri produttori, come Samsung, Motorola o Xiaomi, tramite patch dedicate. Vale la pena ricordare che Google distribuisce i sorgenti delle correzioni ai vari OEM, ma sta poi a ciascun marchio integrarli nelle proprie personalizzazioni del sistema operativo.

I bug risolti con questo aggiornamento

Oltre al problema di sicurezza, l’aggiornamento di agosto affronta anche alcuni bug fastidiosi. Il più noto è quello del pulsante Indietro, o meglio della gesture di swipe dal bordo, che in alcuni casi smetteva di funzionare senza motivo. In realtà la problematica era già stata segnalata dagli utenti da quando è arrivato Android 16, situazione non risolta neanche con l’aggiornamento del mese scorso.

Questa volta però sembra che il bug sia stato finalmente risolto, almeno secondo i primi riscontri degli utenti. Nelle note di rilascio viene inoltre menzionata una correzione alla pianificazione del tema scuro, che non veniva attivato correttamente in base agli orari o alla luce ambientale. Oltre a questi fix specifici, sono presenti alcuni miglioramenti generici e ottimizzazioni non dettagliate, come accade spesso con le patch mensili.

Dispositivi compatibili e disponibilità

Tutti i dispositivi tra smartphone e tablet della linea Pixel dal 2021 in poi, possono proseguire all’aggiornamento. Si parte da Pixel 6 e Pixel 6 Pro fino ai modelli più recenti. Curiosamente, i Pixel 6 erano rimasti esclusi dall’aggiornamento di luglio, ma rientrano ora nella distribuzione di agosto. L’aggiornamento può essere installato manualmente o tramite OTA, come sempre dal menu Impostazioni > Sistema > Aggiornamento.