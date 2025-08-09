Samsung Galaxy Tab S11 Ultra conferma la ricarica a 45W: utenti delusi

Chi crede che il tempo degli utenti che amano il marchio Samsung sia completamente speso dietro agli smartphone che arriveranno in futuro, si sbaglia di grosso. Ci sono infatti moltissime persone che stanno approfondendo ogni tipo di indiscrezione riguardante il prossimo tablet top di gamma, ovvero Galaxy Tab S11 Ultra. Proprio in queste ore si sta discutendo della sua ricarica rapida, che secondo le ultime indiscrezioni non dovrebbe andare oltre i 45 W. Una notizia che, per molti utenti, suona come una delusione.

Il Galaxy Tab S10 Ultra impiegava oltre 2 ore e 20 minuti per una ricarica completa. Considerando che il nuovo S11 Ultra sarà dotato di una batteria da 11.600 mAh, leggermente più capiente degli 11.200 mAh del modello precedente, i tempi potrebbero persino allungarsi, a meno che Samsung non abbia migliorato la curva di ricarica interna.

Più autonomia e chip a 3 nm, ma qualcosa manca

Una batteria più grande resta comunque una notizia positiva, specialmente su un tablet pensato per sessioni di lavoro prolungate e uso multimediale intenso. A migliorare ulteriormente l’esperienza contribuirà il nuovo processore, probabilmente il Dimensity 9400+, prodotto con tecnologia a 3 nm, che promette maggiore efficienza energetica rispetto al chip da 4 nm dello scorso anno.

In altre parole, la durata della batteria dovrebbe migliorare durante l’uso quotidiano, grazie a una gestione più attenta dei consumi. Ma il problema resta: quando la carica si esaurisce, sarà necessario attendere parecchio per tornare al 100%. E in un mercato in cui molti concorrenti hanno già superato i 100W di ricarica, la soglia dei 45W inizia a sembrare davvero datata.

Samsung sembra aver scelto un approccio più conservativo per questa generazione: piccoli miglioramenti, nessuna rivoluzione. L’assenza di un passo avanti sul fronte della ricarica rapida rischia di essere il punto debole in una scheda tecnica che per il resto si preannuncia di alto livello.

Secondo alcuni rumor, il Galaxy Tab S11 Ultra sarà presentato entro ottobre 2025, insieme ad altri prodotti della gamma.