Euronics fa magie: prezzi da URLO su dispositivi IMPERDIBILI

Tra una riunione su Zoom, il sugo che bolle e la camicia da stirare al volo, il tuo tempo libero è diventato un lontano miraggio. E se ti dicessimo che Euronics ha deciso di metterti in modalità “facile”, trasformando le tue giornate? No, non è magia, è semplicemente tecnologia fatta bene, a prezzi furbi, con un tocco chic. Se anche tu sogni una casa sempre in ordine, una barba perfetta e un risveglio che profuma di buono, non devi fare altro che lasciarti ispirare. Cosa top è che puoi risparmiare senza rinunciare a qualità, velocità e un bel tocco di design!

Anche Amazon ti aspetta con sconti super! Su Telegram, segui i canali Tecnofferte [qui dentro] e Codiciscontotech [clicca qua] per codici promozionali da urlo e occasioni che fanno battere il cuore. Iscriviti e rendi il risparmio un gioco da ragazzi!

Euronics è il massimo!

La Planetaria Kenwood Go KZM35.000GY-Grigio è tua 219,90 euro, grazie a Euronics! E se le ricette si fanno complesse, interviene il Robot da cucina Multipro Go FDP22.130GY-grigio a 69,90 euro, piccolo ma potentissimo. Hai una passione per le grigliate? Il MOULINEX – Grill GI727810 a 179,90 euro porta il barbecue indoor a un altro livello, perfetto per cene gustose senza fumo né stress. E parlando di colazioni coi fiocchi, la DE LONGHI – Macchina da caffè MAGNIFICA S ECAM21.110.B-Nero, da Euronics a 299 euro, è una certezza: aroma e gusto al primo sorso.

La pulizia? Con Euronics è tutta un’altra storia. Il DREAME – Aspirapolvere robot D10 PLUS GEN2-Bianco a 229 euro lavora per te mentre ti godi la tua serie preferita. Per una potenza da paura, invece, la DYSON V12 DETECT SLIM ABSOLUTE-YELLOW/IRON/NICKEL solo con Euronics a 499 euro aspira anche i granelli più insidiosi. La stiratura express diventa realtà con POLTI – VAPORELLA VERTICAL STYLER GSM50B-Bianco/blu, a 44,90 euro. Per dire addio alle pieghe senza crisi isteriche, c’è il POLTI – Sistema stirante VAPORELLA NEXT VN18.45-Bianco, grigio, verde a 199 euro: pratico, potente e rapidissimo. Poi per chi non rinuncia mai a una barba impeccabile, PHILIPS – SERIES 5000 a soli 49,90 euro è il segreto per uno stile sempre curato.