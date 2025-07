Samsung Galaxy A17

Emergono le prime informazioni sul futuro Samsung Galaxy A17, il prossimo smartphone entry-level della casa coreana. Secondo le anticipazioni, il dispositivo porterà alcune novità significative rispetto al predecessore Galaxy A16, soprattutto in termini di schermo e comparto fotografico.

Display AMOLED a 90Hz: un upgrade per la fascia bassa

Il nuovo Galaxy A17 dovrebbe essere il primo modello della gamma A1x a montare un display AMOLED, segnando un importante passo avanti per gli smartphone più economici del brand. Il pannello, da 6,5 pollici, dovrebbe offrire una frequenza di aggiornamento a 90Hz, garantendo un’esperienza visiva più fluida rispetto agli LCD da 60Hz utilizzati finora.

Fotocamera principale da 50MP

Sul fronte fotografico, il dispositivo dovrebbe integrare una fotocamera posteriore da 50MP, in linea con i modelli precedenti, ma con potenziali miglioramenti software. Non è esclusa la presenza di un secondo sensore per la profondità o per le macro, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

Modello individuato su database BIS

Il Galaxy A17 è stato recentemente individuato nel database della BIS indiana, con il codice modello SM-A176B/DS. Questo dettaglio suggerisce che il lancio potrebbe essere imminente, almeno nei mercati asiatici. Non sono ancora disponibili informazioni ufficiali sul processore o sulla configurazione di memoria.

Software e prospettive di lancio

Come da tradizione Samsung, il nuovo smartphone dovrebbe arrivare con One UI 6.1 basata su Android 14. Considerando la fascia di prezzo e il posizionamento sul mercato, è probabile che si tratti di un dispositivo pensato per offrire una buona autonomia, con una batteria presumibilmente da 5.000 mAh e ricarica standard.

Un’alternativa economica ma aggiornata

Il Galaxy A17 si posizionerà come una soluzione economica ma aggiornata, con alcune funzionalità che finora erano riservate a fasce superiori. L’introduzione del pannello AMOLED, in particolare, rappresenta un chiaro segnale dell’intento di Samsung di alzare l’asticella anche per i modelli entry-level.