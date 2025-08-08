WhatsApp si trasforma: ora puoi diventare invisibile

Nel mondo delle app di messaggistica, WhatsApp ha intrapreso un percorso di rinnovamento silenzioso ma decisivo. Senza annunci eclatanti, Meta ha introdotto nuove funzionalità capaci di rivoluzionare il modo in cui comunichiamo. Chi desidera non essere visto, ora può farlo, basta saper utilizzare gli strumenti giusti.

La gestione delle impostazioni sulla privacy è oggi molto più avanzata rispetto al passato. L’utente può decidere con precisione chi può visualizzare il proprio stato online, l’ultimo accesso, la foto del profilo e persino le informazioni personali. Si può apparire offline anche durante l’uso attivo dell’app. E per chi vuole il massimo della riservatezza, esiste la possibilità di disattivare le conferme di lettura. In questo modo, i messaggi letti non si trasformano in spunte blu. La stessa protezione vale in senso opposto, nel senso che se non vuoi mostrare che hai letto, non potrai sapere se gli altri lo hanno fatto.

Addio numero di telefono: arriva il nome utente personalizzato su WhatsApp

WhatsApp consente anche di archiviare in modo permanente le conversazioni più delicate. Attivando la funzione “mantieni le chat archiviate”, queste scompaiono dalla schermata principale. A completare il quadro, vi è il blocco tramite impronta o riconoscimento facciale, una barriera efficace contro accessi indesiderati. Una serie di accorgimenti, questi, che avvicinano WhatsApp a sistemi altamente sicuri, come le app bancarie o sanitarie. Ma la vera rivoluzione della piattaforma è che l’identità dell’utente non sarà più legata esclusivamente al numero. Per oltre dieci anni, il numero telefonico è stato l’unico strumento per identificare e contattare una persona. Ma con la nuova funzione in fase di test, questo concetto cambia radicalmente.

Un nome utente univoco, composto da tre a trenta caratteri, potrà presto sostituire la necessità di condividere il numero di telefono. Ciò garantisce così una maggiore riservatezza, specialmente in contesti professionali o in situazioni in cui l’anonimato è fondamentale. Si potrà comunicare liberamente, senza dover rivelare informazioni personali sensibili. Il numero resterà necessario solo per la creazione iniziale dell’account, ma non sarà più centrale nella gestione quotidiana delle interazioni.

WhatsApp si allinea così ad altre piattaforme più attente alla privacy, come Telegram, offrendo agli utenti maggiore controllo sulla propria visibilità e accessibilità. L’obiettivo di Meta non è oscurare le comunicazioni, ma dare più potere a chi le utilizza, mettendo la libertà e la sicurezza al centro dell’esperienza.