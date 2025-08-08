Vodafone Smart: la nuova offerta completa da 12,99€ al mese!

Passare a Vodafone Smart non è solo questione di Giga o minuti illimitati. È proprio un modo diverso di vivere la tua connessione: più fluido, più sicuro, più semplice. In pratica, togli di mezzo tutte quelle piccole noie quotidiane che finora ti hanno fatto sbuffare.

Vodafone Smart: 12,99€ al mese per un piano completo e senza pensieri

Hai finito il credito ma devi mandare un messaggio urgente? O magari stai seguendo una diretta e la linea ti abbandona sul più bello? Con Vodafone Smart non succede. Hai fino a 48 ore di tempo per continuare a usare il tuo piano come se nulla fosse, anche con il credito a zero. Come dire: prima finiamo la conversazione, poi penseremo al resto.

E quando ti chiamano mentre sei occupato o senza segnale? Nessun problema: segreteria e recall ti tengono aggiornato su chi ti ha cercato e su quando è il momento giusto per richiamare. Così non perdi mai il filo.

La SIM? La scegli tu. Puoi restare sul classico con la SIM fisica, oppure provare la comodità dell’eSIM se il tuo smartphone la supporta. La differenza non si nota, se non in termini di praticità.

Ma forse la vera chicca è Rete Sicura. È come avere un piccolo scudo digitale che ti protegge da malware, phishing e altre trappole del web. Se hai figli, poi, il Parental Control ti dà una mano in più per gestire i loro momenti online. Siti bloccati, orari controllati, e magari anche un po’ di tranquillità per te.

E visto che ci siamo, Vodafone Club è incluso nell’offerta. Tradotto: ogni mese risparmi su carburante, shopping e molto altro. Più 10 Giga extra, così viaggi anche in rete, non solo in auto.

Infine, dimentica le ricariche a memoria. Con l’addebito automatico il credito si ricarica da solo ogni volta che scende sotto i 5 euro. Non devi pensarci più: è tutto già fatto.

Tutto questo, a 12,99 euro al mese, con attivazione a 9,99 euro e SIM spedita gratis. Puoi acquistare online, riceverla in pochi giorni e, se vuoi, tenere anche il tuo numero. Facile, veloce, zero stress.