Euronics: scopri le PROMO MAXI sugli elettrodomestici più indispensabili

Con Euronics pulire, cucinare e stirare diventano un gioco da ragazzi grazie a offerte incredibili e gadget geniali.

scritto da Rossella Vitale
Ti è mai capitato di passare l’aspirapolvere e sentirti come se stessi combattendo contro una polvere ninja? Oppure di svegliarti e il caffè sembrava più un’esperienza di sopravvivenza che un piacere? Tranquillo, con Euronics tutto cambia. Da Euronics, la tecnologia è di ogni tipologia. Se vuoi qualcosa per la cucina che sia top o un device per la pulizia che sia super tech, questo è il posto giusto!

Euronics è magia: non è solo uno store

Il PHILIPS – SERIES 5000, da Euronics a soli 49,90 euro, è il segreto per una barba ultra cool e sempre perfetta, così non dovrai più preoccuparti di riflessi last minute. Per chi cerca una soluzione super veloce per stirare, la POLTI – VAPORELLA VERTICAL STYLER GSM50B-Bianco/blu a 44,90 euro è un vero colpo di genio. Se vuoi lisciare tutto senza drammi, il POLTI – Sistema stirante VAPORELLA NEXT VN18.45-Bianco, grigio, verde a 199 euro farà scivolare via tutte le pieghe senza pianti. Quando arriva l’ora di mettersi ai fornelli, la Planetaria Kenwood Go KZM35.000GY-Grigio solo grazie ad Euronics a 219,90 euro è perfetta per dare vita a dolci e impasti da maestro.

Vuoi un risveglio coi fiocchi? La DE LONGHI – Macchina da caffè MAGNIFICA S ECAM21.110.B-Nero a 299 euro ti regala il profumo e il gusto giusto ogni mattina. Per i fan del barbecue indoor, il MOULINEX – Grill GI727810 a 179,90 euro ti farà brillare in cucina con delizie rosolate alla perfezione. Il piccolo ma potente Robot da cucina Multipro Go FDP22.130GY-grigio firmato KENWOOD  da Euronics a 69,90 euro è pronto a semplificarti le ricette più complesse. Per una casa pulita senza muovere un dito, il DREAME – Aspirapolvere robot D10 PLUS GEN2-Bianco a 229 euro lavora mentre tu ti rilassi. Infine, per chi vuole potenza e precisione in un solo colpo, la DYSON V12 DETECT SLIM ABSOLUTE-YELLOW/IRON/NICKEL con Euronics a 499 euro è la regina del pulito che non lascia scampo nemmeno alle briciole più ostinate.

Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.