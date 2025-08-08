News

Addio polvere, arriva il vetro che si pulisce da solo con l’elettricità

Una scarica elettrica e le superfici restano limpide, l’innovazione che cambierà il nostro modo di pulire finestre e schermi.

scritto da Rosalba Varegliano
Pulire vetri e superfici trasparenti potrebbe presto diventare un ricordo del passato. Un nuovo tipo di vetro intelligente è in grado di respingere polvere e detriti grazie all’uso dell’elettricità, senza alcun bisogno di panni, detergenti o interventi manuali.

La tecnologia, sviluppata da un team di ricerca internazionale, sfrutta campi elettrostatici a basso voltaggio per creare una sorta di “scudo attivo” sulla superficie del vetro. Questo scudo respinge automaticamente le particelle di polvere, le goccioline d’acqua e altri elementi microscopici, mantenendo la superficie pulita molto più a lungo rispetto a quella dei vetri tradizionali.

Come funziona il vetro che si autopulisce con l’aiuto dell’elettricità

Il principio alla base è noto come “electrodynamic dust removal”: minuscoli elettrodi trasparenti, integrati all’interno del vetro, generano onde elettrostatiche che spingono via la polvere prima ancora che si depositi stabilmente. Il sistema può essere attivato a intervalli programmati, o in risposta a sensori ambientali che rilevano l’accumulo di sporco.

A differenza di altri sistemi autopulenti (come i rivestimenti idrofobici o fotocatalitici), questa soluzione è attiva, cioè agisce in tempo reale e non richiede esposizione alla luce solare. Inoltre, è completamente trasparente, non altera il colore o la luminosità del vetro, ed è a basso consumo energetico. Bastano pochi volt per attivarlo, rendendolo ideale anche per l’integrazione in schermi, pannelli solari, visori AR e finestre intelligenti.

Applicazioni possibili, dagli smartphone ai grattacieli

L’impatto potenziale di questa innovazione è enorme. Immagina finestre di palazzi o treni ad alta velocità che si mantengono limpide da sole, schermi di smartphone sempre brillanti, o pannelli fotovoltaici che non perdono efficienza per colpa della polvere. In ambienti desertici o industriali, dove lo sporco è costante, questo tipo di vetro può fare la differenza in termini di manutenzione e prestazioni. Ma anche nel quotidiano potrebbe diventare una rivoluzione, impiegheremmo meno tempo a pulire le superfici per renderle perfette. Se tutto andrà come previsto, la prossima generazione di vetri potrebbe davvero dire addio alla polvere una volta per tutte.

