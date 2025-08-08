Mercato auto Italiano: dopo un Giugno nero anche Luglio stecca

Inutile girarci attorno, il mercato italiano delle automobili sta vivendo un periodo decisamente poco proficuo se non di crisi ormai da diverso tempo, vari report hanno dimostrato come la popolazione italiana. Ci pensi più di due volte prima di comprare un’automobile e soprattutto si rivolga principalmente al mercato dell’usato, onde evitare di spendere cifre decisamente importanti, elemento che tra l’altro rappresenta la prima variabile di scelta che influenza l’italiano medio all’acquisto di una vettura.

Un recente report ha mostrato che questo trend negativo non sembra rallentare ma anzi non voglia minimamente dare segni di arresto, dopo un giugno a dir poco disastroso che ha visto un calo di oltre il 18% dell’immatricolazione rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, anche luglio ha mostrato un segno negativo per quanto riguarda il numero di immatricolazioni rispetto al medesimo mese del 2024, parliamo di un 5, 1% in meno con 118.423 immatricolazioni rispetto alle oltre 124.000 dello scorso anno.

Contrazione costante

Questi dati a ribasso hanno costretto UNRAE a Rivedere le proprie stime per quanto riguarda le immatricolazioni totali per il 2025, abbassandole a 1.515.000, con un abbassamento netto di 25.000 esemplari rispetto alle stime precedenti e con una discesa del 2,8% rispetto alle immatricolazioni del 2024.

Tali dati tra l’altro, se analizzati raccontano una storia tutta loro, nello specifico le auto elettriche hanno sofferto di una contrazione rispetto al mese scorso ma di un miglioramento rispetto al medesimo mese del 2024 in termini di numero di immatricolazioni, a godere invece di una crescita sono state le auto ibride che hanno rivendicato il 7,5% delle vendite totali, in netta crescita grazie anche agli incentivi e ai benefit legati a queste ultime.

Restando sempre in tema di numeri tutti i grossi gruppi hanno chiuso a ribasso, tra questi spiccano Stellantis, Volkswagen e Renault che hanno chiuso con percentuali negative rispetto al mese scorso, diversamente non poteva essere visto l’abbassamento delle immatricolazioni totali.