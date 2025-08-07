Firefly e NASA: la strategia per il polo sud della Luna

Atterrare sulla Luna, oggi, non è più solo una questione da film o da archivi della NASA: è qualcosa che si sta preparando davvero, passo dopo passo, con l’aiuto di aziende che fino a poco tempo fa non avremmo associato allo spazio. Tra queste c’è Firefly Aerospace, una realtà texana che sembra avere le idee chiarissime e un’energia contagiosa. Dopo il successo della prima missione Blue Ghost — che non solo ha centrato tutti gli obiettivi scientifici, ma ha anche guadagnato parecchia attenzione — ora l’azienda ha firmato un nuovo contratto con la NASA. E non è una collaborazione qualsiasi: stiamo parlando di un accordo da 164 milioni di euro.

Elytra, la “nave madre” di Firefly che rivoluziona le missioni sul suolo lunare

L’obiettivo? Portare sul polo sud lunare un carico preziosissimo di strumenti scientifici, tra cui due rover (uno americano, l’altro canadese) e tre dispositivi di ricerca avanzati. Il tutto nel 2029. E se pensi che si tratti solo di un altro esperimento tra i tanti, basta dare un’occhiata a ciò che verrà studiato per capire che c’è molto di più in gioco: analisi del suolo lunare, ricerca di risorse come acqua e idrogeno, studio dell’interazione tra i motori del lander e la superficie… insomma, ogni dettaglio potrebbe fare la differenza per le prossime missioni con astronauti.

Quello che rende tutto ancora più interessante è il modo in cui Firefly ha pensato di gestire la missione. Al centro c’è il veicolo orbitale Elytra, una sorta di “nave madre” che accompagnerà il lander Blue Ghost fin quasi alla destinazione. Dopo aver rilasciato il lander sulla superficie lunare — dove resterà operativo per circa 12 giorni — Elytra continuerà la sua missione in orbita, per ben cinque anni. E lì, tra comunicazioni e immagini, diventerà una sorta di punto d’appoggio nello spazio, un’infrastruttura stabile da cui ripartire per le esplorazioni successive.

Non è solo tecnologia: è strategia, visione, costruzione di qualcosa di più grande. E Firefly, con il suo approccio ambizioso ma molto concreto, sembra voler dire una cosa chiara al settore spaziale: “Non siamo qui per fare da comparse”.