NASA: in palio 140.000 euro per le ruote che andranno sulla Luna

Il cammino verso una presenza stabile dell’uomo sulla Luna passa anche attraverso la cura di dettagli considerati, in apparenza, secondari. Tra questi, uno dei più importanti è sicuramente la progettazione delle ruote per i nuovi rover destinati alle missioni Artemis. La superficie lunare non perdona! Parliamo infatti di temperature estreme, crateri irregolari, rocce appuntite e la regolite, una polvere fine e abrasiva, che mettono a dura prova ogni componente meccanico. Le ruote rigide, simili a quelle usate ai tempi dell’Apollo, hanno mostrato tutti i loro limiti. Troppo rigide, incapaci di assorbire adeguatamente gli urti, mettono a rischio stabilità e sicurezza.

Una gara mondiale per reinventare la mobilità spaziale della NASA

Per affrontare questa sfida, la NASA ha deciso di coinvolgere direttamente il pubblico lanciando una competizione internazionale, la “Rock and Roll Challenge“. Si tratta di un’iniziativa di crowdsourcing realizzata in collaborazione con HeroX, che mette in palio un premio complessivo di quasi 140.000€. L’obiettivo è quello di provare a progettare una ruota innovativa, capace di resistere per anni alle difficoltà dell’ambiente lunare e, allo stesso tempo, di garantire agilità e sicurezza ai veicoli.

La richiesta non si riferisce ad un semplice pneumatico, ma punta su un sistema completo ruota-pneumatico in grado di coniugare leggerezza, flessibilità e resistenza estrema. I progetti dovranno rispettare criteri precisi, come peso contenuto, minima manutenzione, lunga durata operativa e resistenza alla polvere lunare. I finalisti avranno l’opportunità di vedere i loro prototipi testati sulla Micro-Chariot Ground Test Unit (MCGTU), un veicolo terrestre che simula il terreno lunare, raggiungendo velocità fino a 24km/h.

I modelli selezionati potrebbero equipaggiare i futuri Lightweight Transport Vehicles (LTV), destinati a trasportare astronauti, materiali e strumenti scientifici. Saranno fondamentali anche per i rover robotici e per i mezzi da costruzione delle basi lunari. Insomma, la mobilità sarà un elemento decisivo per il successo delle missioni Artemis, e la soluzione potrebbe arrivare proprio dal contributo creativo di progettisti di tutto il mondo. L’innovazione, ancora una volta, potrebbe partire da una sfida aperta a chiunque sia disposto a cambiare il futuro dell’esplorazione spaziale.