Apple Watch SE 3: due nuove versioni per un’esperienza d’uso migliore

Apple sembra pronta a rilanciare con decisione il suo smartwatch di fascia economica. Si tratta dell’AppleWatch SE di terza generazione. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, quest’ ultimo arriverà in due varianti con schermi più grandi rispetto al modello attuale. La vera sorpresa, però, riguarda un dettaglio che non si vedrà a occhio nudo, la sua struttura. L’idea iniziale di Apple era quella di utilizzare la plastica per diminuire i costi di produzione. In modo da concedere ad un numero maggiore di persone di poter acquistare lo smartwatch. Ma purtroppo alla fine è stata abbandonata. I test interni, purtroppo, hanno dimostrato che il risultato finale non era all’altezza degli standard del marchio.

Apple Watch SE 3, produzione avviata: schermi da 41 e 45mm in arrivo

Non solo l’estetica ne avrebbe risentito, ma anche il risparmio economico non sarebbe stato sufficiente a giustificare un simile compromesso. Di conseguenza, Apple ha deciso di mantenere la cassa in alluminio, garantendo così un aspetto premium anche per il modello SE. Tale decisione sembra quindi confermare la volontà dell’azienda di mantenere alta la percezione del valore del suo smartwatch più economico, pur cercando di renderlo comunque accessibile al grande pubblico.

Ross Young, analista esperto di display e fondatore di DisplaySupply Chain Consultants, ha svelato che la produzione dei nuovi schermi per Apple Watch SE 3 è già iniziata. L’informazione è stata condivisa tramite un post sul suo profilo X, su cui ha anche specificato che i pannelli avranno dimensioni di 1,6 e 1,8”. Questo cambiamento indica chiaramente la presenza di due modelli distinti, con casse da 41mm e 45mm. Si tratta di una leggera evoluzione rispetto ai 40 e 44mm attuali, ma sufficiente per migliorare visibilità, usabilità e compatibilità con nuove watch face.

Un display più ampio consente una migliore gestione delle notifiche e una visualizzazione più chiara delle app. In più, Apple tende a riservare alcuni quadranti solo ai modelli con display maggiorati. Con l’SE 3, quindi, gli utenti potranno accedere a numerose funzionalità finora limitate ai modelli di fascia alta. Tutto lascia pensare che il lancio avverrà a settembre, in concomitanza con la presentazione di AppleWatch Series 11 e Ultra 3. La produzione anticipata dei display rafforza questa ipotesi, confermando che il colosso di Cupertino ha ormai stabilito le specifiche del nuovo dispositivo.