HONOR 400: l’evoluzione elegante di una serie in crescita

HONOR è pronta a fare un nuovo passo avanti con la serie 400. Dopo il debutto di HONOR400 Lite, arrivano le prime informazioni dettagliate sui due modelli di punta, l’ HONOR400 e il 400 Pro. Le informazioni trapelate a riguardo mostrano dispositivi raffinati, con differenze nette nel design rispetto alla generazione precedente. Il modello base si distingue per bordi piatti e uno schermo AMOLED da 6,55” con luminosità record da 5.000nit, pensato per garantire una visibilità perfetta anche alla luce diretta del sole.

HONOR 400 Pro: potenza, fotografia e funzioni premium

Dotato di un processore Snapdragon 7 Gen 3, HONOR 400 si posiziona come modello performante, supportato da una batteria al silicio-carbonio da 5.300mAh con ricarica rapida a 66W. L’attenzione al comparto fotografico è evidente. Esso è infatti dotato di una fotocamera principale da 200MP con stabilizzazione ottica e una frontale da 50MP che promettono scatti dettagliati in ogni situazione.

Il software sarà MagicOS 9.0, costruito su Android 15, con un set completo di funzioni smart basate sull’ IA. Come scrittura automatica, traduzioni in tempo reale, sottotitoli live, riepiloghi e registrazioni intelligenti. Non mancano NFC, doppia SIM e sensore di impronte nel display. Il tutto racchiuso in un corpo da 7,3mm di spessore e 184g di peso, con certificazione IP65 e resistenza alle cadute certificata SGS.

Il modello Pro, invece, mira a un pubblico esigente, grazie a un display OLED curvo da 6,8”, una risoluzione 1.5K e a un processore Snapdragon 8s Gen 3. Il comparto fotografico cresce con una tripla lente posteriore: un sensore principale da 200MP, teleobiettivo da 50MP con stabilizzazione ottica e una lente macro da 2MP. Anche il modulo anteriore è doppio: 50MP più un sensore di profondità da 2MP.

La batteria resta da 5.300mAh, ma la ricarica cablata arriva a 100W. Il sistema operativo, in questo caso, sarà MagicOS 8.0 su base Android 14. L’intelligenza artificiale è integrata in ogni funzione, con strumenti pensati per semplificare l’utilizzo quotidiano. A completare il tutto, una certificazione IP68/69 e un design sobrio disponibile in nero o grigio.