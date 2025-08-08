Duolingo: l’AI non può sostituire l’uomo della generazione dei corsi

Duolingo è un’app conosciuta da milioni di utenti in tutto il mondo che consente di imparare nuove lingue in modo completamente immersivo e innovativo. Siete tra coloro che utilizzano da anni questa app per approfondire le vostre conoscenze linguistiche? Oggi torniamo a parlarne perché come in tante altri app, l’intelligenza artificiale contribuisce a ottimizzare alcuni servizi offerti, ma non solo.

La creazione di veri e propri corsi di lingua su questa piattaforma ha sempre richiesto lunghissime tempistiche. Tempistiche che non casualmente grazie all’intelligenza artificiale sono state considerevolmente ridotte. A tal proposito, la stessa azienda ha deciso di rendere noti alcuni aspetti. Nello specifico, un nuovo sistema automatizzato consente di generare frasi sottolineando, però, che l’interazione tra AI e uomo rimane ancora indispensabile per poter ottenere contenuti di qualità.

Duolingo e l’integrazione dell’AI nell’app

Imparare nuove lingue può essere più difficile del previsto, ma soluzioni innovative come Duolingo hanno rivoluzionato il modo di apprendere una nuova lingua a tutte le età. La nuova idea di Duolingo riguarda la realizzazione di un approccio che può essere definito ibrido dato che uomo e AI lavorano parallelamente. Secondo quanto diffuso, gli ingegneri di Duolingo hanno scoperto che l’intelligenza artificiale ha una maggiore capacità nel controllare e, successivamente, valutare i propri risultati. Ciò significa che secondo le analisi effettuate dagli esperti l’AI mostra ancora alcune perplessità nei processi di generazione.

Per questo motivo, ma non solo, l’intervento dell’uomo rimane indispensabile nonostante i nuovi processi di automazione. Al fine di ottenere e dunque di offrire agli utenti contenuti linguistici di qualità l’uomo non può essere sostituito da una soluzione virtuale. Attira, infatti, l’attenzione l’ammissione da parte di Duolingo in merito alla complessa gestione del sistema automatizzato. La stessa azienda ha ricordato che la generazione di un corso con l’AI è stato completamente inutilizzabile. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito.