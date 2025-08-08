Android TV

Google potrebbe rimuovere una delle funzionalità più usate di Android TV, Discover, secondo quanto emerso da una recente analisi del codice dell’app Home. La modifica non è ancora attiva, ma le stringhe all’interno dell’ultima versione suggeriscono un cambiamento imminente.

Discover potrebbe scomparire da Android TV

Dalla versione 7.1.7-787904429-f dell’app Android TV Home, ovvero il launcher della piattaforma Android TV, sono emerse nuove stringhe di codice che fanno riferimento alla rimozione del tab Discover, la sezione dedicata ai consigli sui contenuti da guardare. La funzione Discover è una delle componenti centrali dell’esperienza utente, in quanto suggerisce film, serie e programmi in base alle abitudini di visione.

Il codice contiene due stringhe significative. La prima recita: “The Discover tab was removed in July 2025. Also, customise your recommendation is on Home tab”, mentre la seconda afferma: “Your watchlist have moved to Home tab”. Questi messaggi, se effettivamente attivati, confermerebbero che Google ha già pianificato la fine della sezione Discover e lo spostamento della watchlist all’interno della scheda Home.

Nonostante le stringhe facciano riferimento al mese di luglio 2025, al momento la sezione Discover risulta ancora accessibile sugli smart TV compatibili con Android TV. Questo dettaglio solleva dubbi sulla reale tempistica dell’eliminazione o sull’effettiva intenzione di Google di procedere con il cambiamento. È possibile che il rollout sia stato posticipato oppure che Google abbia cambiato idea, almeno temporaneamente.

Ad oggi non esistono comunicazioni ufficiali da parte di Google riguardo all’eliminazione della scheda Discover. Tuttavia, l’inserimento delle stringhe nel codice ufficiale lascia intendere che il team di sviluppo abbia quantomeno valutato l’ipotesi. Non è escluso che la rimozione avvenga in modo graduale, a partire da un numero ristretto di dispositivi o in alcune regioni.

La scheda Discover è uno strumento fondamentale per chi utilizza Android TV come hub di intrattenimento domestico. Grazie all’integrazione di algoritmi di raccomandazione, questa funzione permette agli utenti di ricevere suggerimenti personalizzati basati sulle loro abitudini. La sua eventuale rimozione potrebbe rendere meno immediata la scoperta di nuovi contenuti, almeno fino a quando la scheda Home non integrerà appieno le stesse capacità.

Le priorità di Google su Android TV

Android TV non è una delle piattaforme su cui Google ha spinto di più negli ultimi mesi, ma continua a essere aggiornata regolarmente. L’attenzione si è in parte spostata su Google TV, ma Android TV rimane ampiamente utilizzata, soprattutto da produttori di terze parti. L’eventuale eliminazione di Discover potrebbe essere parte di un processo di semplificazione dell’interfaccia, orientato a una maggiore integrazione delle funzioni nella scheda Home.