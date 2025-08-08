NewsOfferteVolantini

Esselunga: smartphone MOTOROLA ad un PREZZO DA URLO per pochissimo tempo

Da Esselunga la tecnologia diventa una festa, con prodotti top che sorprendono per qualità e prezzo, perfetti per chi vuole il massimo senza complicazioni.

Esselunga: smartphone MOTOROLA ad un PREZZO DA URLO per pochissimo tempo

Da Esselunga la tecnologia è tra le corsie, ricche di prodotti top che ti fanno pensare: “Perché non ho scoperto prima questo negozio?”.  Considerando che i device costano un occhio della testa, Esselunga ha deciso di dare una scossa offrendo smart device che combinano qualità, innovazione e convenienza. Il bello è che non devi essere un esperto di tecnologia per goderti i vantaggi perché con questo store trovi prodotti che funzionano e sorprendono per tutti. La potenza, la nitidezza e la durata che cerchi non sono più privilegio di chi spende centinaia di euro. Qui la tecnologia è accessibile, ma con la marcia in più che serve a chi vuole restare connesso, divertito e produttivo, tutto in un unico dispositivo. E non è una promessa: è realtà da provare di persona.

 Ecco cosa ti aspetta davvero solo stavolta da Esselunga

Nel dettaglio, il telefono da non perdere monta un display ampio e vivace da 6.67 pollici, ideale per immergerti nei video o scrollare senza fine. Al centro della scena c’è il potentissimo processore Snapdragon 6s Gen 3, che con 8 GB di RAM ti regala una fluidità pazzesca, anche aprendo tante app contemporaneamente. Per gli amanti delle foto, la doppia fotocamera posteriore da 50+8 Megapixel trasforma ogni scatto in un piccolo capolavoro, mentre la fotocamera frontale da 32 Megapixel regala selfie nitidissimi e pieni di dettagli.

esselunga offerta motorola

Non manca una batteria da 5.000 mAh, perfetta per stare lontano dalle prese di corrente tutto il giorno, insieme al Bluetooth 5.1 e l’ultimissimo sistema operativo Android 14. E la ciliegina? Tutto questo da Esselunga a un prezzo incredibile di 179 euro. Non perdere tempo, questa occasione è pazzesca ed unica. Non ci sono store che hanno questo super modello ad un costo tanto basso!

