Soundbar LG oggi in offerta grazie ad Amazon: per voi a meno di 100€

Impossibile non parlare della soundbar LG S20A che Amazon mette a disposizione degli utenti con uno sconto incredibile sul prezzo di listino. Non si tratta di una classica soundbar ma di un dispositivo che riesce a contraddistinguersi grazie a una serie di caratteristiche uniche che andremo ad analizzare.

Innanzitutto, questa soundbar a marchio LG dispone di due canali con 50W di potenza totale con woofer e radiatori passivi integrati, in modo tale da assicurare in ogni istante un’esperienza audio più coinvolgente rispetto alle classiche casse di una TV. Oltre a ciò, l’esperienza sonora viene ottimizzata ulteriormente grazie alla presenza dell’equalizzatore a tre bande. Ciò consente all’utente di effettuare una vera e propria personalizzazione regolando secondo i propri gusti l’amplificazione di bassi, medi e alti.

Soundbar LG S20A a prezzo scontato su Amazon

Il prezzo oggi proposto per acquistare questa soundbar LG non passa di certo inosservato se pensiamo che i costi sono sempre piuttosto alti per questo genere di dispositivi. Tra i punti di forza di questo device non vi è solamente la personalizzazione dell’equalizzazione per poter regolare l’amplificazione di bassi, medi e alti e godere così di un suono più in linea con i gusti di ciascun utente.

Inoltre, grazie alla funzione AI sound pro, la soundbar è in grado di analizzare ciò che si guarda in modo da adattare la resa sonora enfatizzando voci, musica o effetto cinema in base al contenuto. Tutto questo non fa altro che attirare l’attenzione degli utenti.

Non aspettate altro tempo se volete acquistare la soundbar LG a un prezzo più vantaggioso di altri giorni. Nello specifico, lo sconto offerto da Amazon del 17% riduce il prezzo di listino di 119 euro a soli 99 euro. Incredibile ma assolutamente reale, approfittatene subito!