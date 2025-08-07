Auto usate: il diesel resta il re

L’Italia continua a preferire le auto di seconda mano a quelle nuove. Nel primo semestre del 2025 infatti, i passaggi di proprietà, esclusi quelli temporanei dei concessionari, hanno toccato quota 1.627.408. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente la crescita è dell’1,8%, in netto contrasto con l’andamento negativo del mercato del nuovo. Questa tendenza conferma un cambiamento nelle scelte degli automobilisti italiani, che puntano sempre più sull’usato per cambiare auto senza affrontare i costi elevati del nuovo.

Auto preferite: Panda in cima e i SUV sono i protagonisti

Il carburante preferito resta il diesel, che copre il 47% delle transazioni. La benzina segue al 36%, mentre gli ibridi si fermano al 15%. Le auto elettriche non riescono invece a decollare, solo il 2% dei compratori le prende in considerazione. Secondo un’indagine, tre quarti di chi ha provato un’elettrica non la ricomprerebbe. Le motivazioni sono varie, dall’ autonomia insufficiente, prezzi elevati, infrastrutture di ricarica limitate e le abitudini di guida difficili da modificare. In una situazione simile quindi sembra proprio che la transizione elettrica in Italia resta un obiettivo lontano.

La classifica delle auto più richieste conferma il dominio della Fiat Panda, seguita da Volkswagen Golf, Fiat500, Audi A3 e VolkswagenPolo. Nel mercato delle alimentazioni alternative, la Tesla Model 3 guida tra le elettriche, mentre la Toyota Yaris è la regina delle ibride. Crescono rapidamente anche le auto cinesi, con un aumento del 90,7% delle ricerche rispetto al 2024. Modelli come MG ZS, DR 4.0 ed EVO3 iniziano a ritagliarsi uno spazio rilevante, anche se rappresentano ancora una quota ridotta del mercato complessivo.

Chi compra auto usate oggi spende in media 19.600€, circa l’8,7% in più rispetto all’inizio dell’anno. Gli acquirenti desiderano vetture sicure e tecnologiche. Preferibilmente dotate di sistemi di assistenza alla guida, cambio automatico e intrattenimento moderno sono richieste sempre più frequenti. Le auto sostituite hanno in media 13 anni, mentre quelle acquistate difficilmente superano i cinque. Sul fronte delle carrozzerie, quasi un automobilista su due sceglie SUV o crossover. Berline e station wagon si dividono il secondo gradino del podio, mentre coupé e cabrio restano scelte di nicchia.