Nintendo Switch 2, gli utenti lamentano problemi di surriscaldamento

Gli utenti che utilizzano la nuovissima Nintendo Switch 2 stanno iniziando a segnalare alcune problematiche molto importanti. Stando a quanto sta emergendo nei forum dedicati, stanno aumentando i giocatori che lamentano il surriscaldamento della console.

I giocatori sono rimasti completamente spiazzati da questo problema in quanto non si aspettavano assolutamente che si verificasse tale eventualità. Infatti, Nintendo ha sottolineato di aver apportato tantissime migliorie alla console anche dal punto di vista della gestione termica.

Il sistema di raffreddamento è stato rivisto con l’aggiunta di ventole sia nella scocca della Switch 2 che nella dock station. Tuttavia, proprio il malfunzionamento delle ventole sembra essere la causa dei problemi riscontrati dai giocatori.

Molti utenti a livello internazionale stanno affermando che la Nintendo Switch 2 tende a surriscaldarsi in modo anomalo durante il gaming

Le segnalazioni provengono da tutto il mondo ma maggiormente dal Giappone e il surriscaldamento si verifica con varie tipologie di giochi soprattutto in modalità portatile. Sebbene sia comprensibile che titoli dotati di una grafica più elaborata come Cyberpunk 2077 possano spingere l’hardware al limite, lo stesso non dovrebbe accadere con i giochi della saga di Pokémon.

Un effetto collaterale legato all’aumento anomalo delle temperature è la scarica anomala della batteria. Un utente ha affermato di aver notato un surriscaldamento anomalo della Nintendo Switch 2 giocando in modalità portatile. Oltre al maggiore calore prodotto, la batteria è passata più velocemente del previsto dal 100% al 20% in circa un paio d’ore di utilizzo.

In casi limitati, per ora, gli utenti hanno visualizzato addirittura dei messaggi di avviso per surriscaldamento. La console informava l’utente che il l’aumento delle temperature avrebbe comportato la sospensione d’emergenza della Nintendo Switch 2 per consentire il raffreddamento. In questo caso specifico, l’utente che ha segnalato l’errore stava giocando a Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nella versione per Switch 2. Tali messaggi non sembrano essere ancora molto diffusi ma potrebbe trattarsi solo di una questione di tempo.