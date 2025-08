Microsoft compie 50 anni e rilascia uno sfondo esclusivo: ecco dove trovarlo

In occasione dei 50 anni dalla fondazione, Microsoft ha deciso di rendere omaggio alla propria storia anche con un piccolo dettaglio simbolico: un nuovo sfondo esclusivo, creato appositamente per l’anniversario e ispirato al celebre Bloom, l’immagine di default introdotta con Windows 11 nel 2021.

Il nuovo wallpaper nasce come contenuto riservato ai Surface Laptop 7 50th Anniversary Edition, una versione speciale del dispositivo prodotta in tiratura limitata. Tuttavia, grazie al lavoro del portale Windows Central, è oggi scaricabile da chiunque, in una versione in alta risoluzione perfettamente compatibile con la maggior parte dei desktop. Clicca qui per scaricare lo sfondo in 4K.

Colori più scuri e dettagli dorati

Questa variante del Bloom mantiene le forme fluide e astratte dell’originale, ma introduce una palette più scura e una serie di accenti dorati, pensati per richiamare l’estetica del logo celebrativo inciso sul Surface Laptop dell’anniversario. L’effetto finale è più sofisticato e sobrio, in linea con l’identità visiva scelta da Microsoft per questo traguardo storico.

Lo sfondo è stato progettato dallo studio Six N. Five, lo stesso che aveva già curato il design dell’immagine originale di Windows 11. Nel corso degli anni, Bloom è stato declinato in diverse versioni: trasparente per Windows 365, colorata per alcuni Surface e persino adattata per la nuova linea di PC Copilot+. Questa edizione del cinquantenario resta però una delle più rare, essendo associata a un dispositivo non in vendita al pubblico.

Una tradizione già vista in passato

Non è la prima volta che Microsoft lega uno sfondo esclusivo a un dispositivo o a un’edizione limitata. Era successo anche con Windows 10, quando lo sfondo “Hero” fu reinterpretato più volte tra il 2015 e il 2020. Un approccio simile era stato adottato persino nelle prime build di Windows 11, dove comparvero versioni mai rilasciate ufficialmente.

Chi desidera scaricare lo sfondo del cinquantenario può farlo direttamente dalla pagina dedicata su Windows Central, senza bisogno di possedere il Surface celebrativo.