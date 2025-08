Meta: l’IA spinge i ricavi alle stelle con record per il Q2 2025

Nonostante il settore tecnologico stia attraversando un periodo di crisi abbastanza evidente, sembra che la nota società implicata nel mondo dei social network non si sia lasciata scalfire in alcun modo da questo tipo di problema, quest’ultima infatti recentemente ha annunciato i ricavi per quanto riguarda il Q2 del 2025, mostrando agli investitori valori davvero da record, sembra infatti che la società abbia goduto di un’espansione in termini di fatturato davvero importante che ha portato ad un totale di oltre 43 miliardi di dollari, un valore davvero importante ottenuto grazie alle norme mole di utenza giornaliera che sfrutta le piattaforme a stampo Meta.

Il merito va all’intelligenza artificiale

Le chiavi dietro questo successo hanno un nome, intelligenza artificiale, il merito va a questa tecnologia che ha permesso di snellire e ottimizzare il processo di pubblicità digitale che da solo rappresenta il 98% delle entrate della nota piattaforma, ovviamente andando a potenziare quest’ultimo si sono potenziate anche le entrate garantite proprio da questa dinamica, la quale ha portato a un aumento del 5% delle conversioni pubblicitarie su Instagram e del 3% su Facebook.

A quanto pare, però in base alle dichiarazioni di Zuckerberg tutto ciò è soltanto l’inizio, sembra infatti che è l’idea sia quella di creare una super intelligenza artificiale personale che permette all’utente di godere di funzionalità davvero di altissimo livello, non a caso la società ha speso circa 15,6 miliardi di euro Per potenziare la propria infrastruttura e portare avanti i lavori per il potenziamento delle sue tecnologie per il linguaggio di grandi dimensioni.

Sembra dunque che la strada sia ormai completamente tracciata e punti in modo diretto verso l’intelligenza artificiale, tale tecnologie infatti è diventata ormai l’ultimo baluardo necessario per poter restare al passo coi tempi e poter competere in un mercato veramente mutevole e dinamico, non rimane dunque più attendere per vedere come si evolverà la situazione.