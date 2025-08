iPhone 16 128GB a prezzo bomba: 200 euro di sconto su Amazon

Oggi l’iPhone 16 128GB di casa Apple diventa un dispositivo da non lasciarsi sfuggire non solamente grazie alle caratteristiche tecniche di cui dispone ma, soprattutto, per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Rapporto qualità/prezzo che grazie ad Amazon viene ulteriormente ottimizzato rispetto al prezzo di listino. Siete pronti, dunque, per dare il via a esperienze d’uso uniche ed estremamente coinvolgenti?

Il costo iniziale di 979 euro viene scontato del 20% consentendovi pertanto di risparmiare una somma di denaro considerevole. Tanti i punti di forza di questo smartphone, ma non possiamo non iniziare la descrizione con il chip A18 che consente di fare un salto generazionale rispetto all’A16 Bionic presente sull’iPhone 15.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

iPhone 16 128 GB a prezzo incredibile su Amazon

Come anticipato, il chip A18 consente di fare un salto di due generazioni rispetto all’A16 Bionic di iPhone 15 dato che mette a disposizione funzioni eccellenti sia per scattare foto che per video. In merito a foto e video, ricordiamo che l’azienda Apple ha dotato questo nuovo iPhone 16 con l’ultra-grandangolo. Elemento migliorato con autofocus che consente di regalare dettagli incredibilmente nitidi a foto e video macro.

Inoltre, l’esperienza finale viene ottimizzata grazie alla fotocamera Fusion da 48MP con cui si possono catturare immagini ad alta risoluzione, mentre il teleobiettivo 2x di qualità ottica consente di zoomare sul soggetto per risultati perfetti.

Naturalmente, l’obiettivo di Apple è stato sempre quello di progettare a realizzare un dispositivo robusto, con display Super Retina XDR da 6,1″, ma non solo. Questo device vanta di una parte frontale in Ceramic Shield di ultima generazione, materiale molto più resistente rispetto ad altri vetri utilizzati per gli smartphone.

Non perdete altro tempo se avete sempre desiderato acquistare un’iPhone con un prezzo scontato: la promozione Amazon di oggi del 20% vi consente di pagarlo solamente 779 euro.