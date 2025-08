Scarafaggi cyborg e spionaggio: la guerra del futuro passa per gli insetti?

Dove crollano gli edifici e la rete salta, la sopravvivenza dipende dall’informazione e in quei labirinti ostili, la tecnologia si spezza. I droni inciampano, i robot si arrestano, gli ostacoli diventano invalicabili, i segnali si perdono. Serve qualcosa di piccolo, resistente e soprattutto vivo. A Kassel, in Germania, la startup SWARM Biotactics ha fatto un passo impensabile: trasformare scarafaggi in cyborg. Non è fantascienza, ma è scienza applicata. Minuscoli “zainetti” carichi di tecnologia si fissano sul dorso degli insetti, permettendo un controllo neurale mirato. Ogni scarafaggio viene guidato come un veicolo biologico. Le zampe restano naturali, ma la direzione obbedisce agli impulsi di chi sta fuori. Così, il mondo invisibile diventa tracciabile in tempo reale.

L’arma silenziosa che vola rasoterra dei mini cyborg

Sorveglianza, spionaggio, ricognizione, dove la vista umana non arriva, l’algoritmo del progetto decide. I cyborg strisciano, ascoltano, rilevano ed il terreno diviene il loro dominio. Una volta dentro, niente può fermarli. Gli zainetti intelligenti inviano dati, immagini, segnali acustici. Ogni movimento è calcolato. Ogni deviazione è corretta all’istante. Le informazioni tornano fuori, anche quando uscire è impossibile. La firma termica di un insetto? Quasi nulla. Il rumore? Inesistente. L’accesso è totale. I costi? Irrisori rispetto a qualsiasi mezzo convenzionale. Come fermare ciò che non si vede? Gli sciami bio-robotici, potenziati da AI e sensori, sfuggono ai radar, ai droni armati, alle contromisure. Entrano, raccolgono informazioni e scompaiono nel nulla.

Stefan Wilhelm, CEO dell’azienda, ha dichiarato che il futuro non appartiene a chi colpisce più forte, ma a chi conosce prima e a chi sperimenta. Per questo, nel giugno scorso, la compagnia ha ricevuto 10 milioni di euro in nuovi fondi. L’interesse per il progetto dei cyborg è molto e proviene da Europa, Stati Uniti, Australia. La tecnologia avanza, la discrezione cresce. Ogni scarafaggio cyborg è una cellula autonoma, parte di un sciame intelligente. Le missioni? Coordinazione totale, nessun errore. Gli scenari? Zone di guerra, aree urbane devastate, contesti ostili. Si entra così in un’era in cui la resilienza biologica diventa risorsa tattica. I cyborg non sostituiscono i droni, piuttosto li superano addirittura e la guerra diventa invisibile, silenziosa e nascosta sotto i nostri stessi piedi.